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趙少康不選黨主席透露韓國瑜動向：他在考慮機率一半

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
中廣董事長趙少康。本報資料照片
中廣董事長趙少康。本報資料照片

中廣董事長趙少康宣布不選黨主席後，今天透露高雄市前市長韓國瑜參選機率一半一半。

趙少康今年2月1日表態參選國民黨主席，歷經3個月的波折，受限於入黨一年條款，趙少康今天受邀中常會演講時，宣布不參選國民黨主席。由於韓國瑜日前公開支持趙少康參選主席，趙決定不參選後，受訪透露，韓國瑜還在考慮是否參選，機率一半一半。

趙少康表示，他知道韓國瑜在等他，但韓怎麼考慮他不知道。至於上次和韓國瑜聯絡是什麼時候？趙少康說，兩、三周前兩人有聯絡，他也透露韓國瑜還在考慮是否參選黨主席，他認為機率是一半一半，「你們要問他」。

趙少康宣布不選，媒體詢問是否和江啟臣達成共識，讓江選黨主席，趙選2024？趙少康強調，怎麼可以，沒有這件事；對於他演講時談到江啟臣等人可以做影子內閣，至於誰可以成為影子內閣的領導人？趙少康說，各有各的分工，他認為自己領導比較好，可以找江啟臣、新北市前市長朱立倫來內閣，他們都很優秀。

韓國瑜 趙少康 江啟臣

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