民進黨批盧秀燕把中火當政治籌碼 籲不要再卡燃氣機組

台電計畫在中火興建燃氣機組，減少燃煤發電，但台中市長盧秀燕要求台電須先拆除燃煤機組才能增建燃氣機組。民進黨今天呼籲盧秀燕不要再卡燃氣機組，盼台中市府攜手合作，改善空汙。

民進黨表示，盧秀燕說要改善空汙問題，卻卡燃氣機組。現在中火燃氣機組通過環評已超過460天，卡在台中市府都審程序超過9個月。盧秀燕不能把「空汙議題」當作政治口號，把中火當作政治籌碼。

民進黨表示，「增氣、減煤、減空汙一向是我們努力的目標，台中的用電量是全國第一，也需要其他縣市支援用電。台中新建燃氣機組，用天然氣發電，是兼顧用電穩定又改善空汙最好的方法。」

民進黨說，盧秀燕要求先拆燃煤機組，才能蓋燃氣機組， 事實上，只要啟用燃氣機組，就能減少燃煤，達到改善空汙的目的。更何況，台中用電已經大於發電，未來也會持續成長，若先拆除燃煤機組再新建，時間也需要超過三年，會造成中部電力缺口。台中燃氣機組已經通過環評一年多了，呼籲盧秀燕，儘速通過中火增氣計畫。早一天燃氣，就少一天燃煤，盧秀燕應該要為人民的用電需求及環境保護取得平衡，讓電力供應更穩定，減煤也減空汙。