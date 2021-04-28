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中捷求償 北市：無由向北市求償 可代向廠商求償

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台中捷運綠線從4月25日中午12點開始營運，外界關注台中市政府後續求償，交通局長葉昭甫說，求償對象是代辦的台北市政府。北市府發言人陳智菡表示，北市府之前已請律師檢視，台中市政府依三方協議書，無由向北市府求償。本報資料照片
台中捷運綠線從4月25日中午12點開始營運，外界關注台中市政府後續求償，交通局長葉昭甫說，求償對象是代辦的台北市政府。北市府發言人陳智菡表示，北市府之前已請律師檢視，台中市政府依三方協議書，無由向北市府求償。本報資料照片

台中捷運綠線從4月25日中午12點開始營運，外界關切台中市府針對延遲營運的求償行動。台中市交通局長葉昭甫說，須經過3個月的通車後，蒐集門票收入等相關收入為依據，求償對象是代辦的台北市政府。北市府發言人陳智菡表示，北市府之前已請律師檢視，台中市政府依三方協議書，無由向北市府求償。

陳智菡說，依捷運局與機電廠商契約規定，若廠商造成營運損失可以向廠商求償，台中市政府可以將相關營運損失資料提供北市捷運局，我們可以代為向廠商求償。

台中市政府表示，中捷從2008三方簽約後，蓋了13年，今年4月25日正式營運，因聯結器斷裂導致延後營運，進入索賠階段，究竟要賠多少？葉昭甫表示，須等恢復營運3個月，才能有門票收入具體項目與金額；另外契約的保固、權責等項目仍待釐，法制局邀請學者專家研議中。

不過對於台中市府的後續求償，陳智菡表示，北市府已請律師檢視，台中市政府依三方協議書，無由向北市府求償。陳說，依捷運局與機電廠商契約規定，若廠商造成營運損失可以向廠商求償，台中市政府可以將相關營運損失資料提供北市捷運局，我們可以代為向廠商求償。

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