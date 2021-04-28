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參選黨主席跑到「燒聲」連勝文唯一目標「把黨搞好」

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
想參加國民黨主席改選的國民黨智庫副董事長連勝文（中）今天指出，他只有一個想法，就是想把黨的工作做好、把黨務搞好，這是唯一的目的。記者黃寅／攝影
想參加國民黨主席改選的國民黨智庫副董事長連勝文（中）今天指出，他只有一個想法，就是想把黨的工作做好、把黨務搞好，這是唯一的目的。記者黃寅／攝影

國民黨智庫副董事長連勝文中午參加「中華民國鄉鎮市長聯合促進會」活動受訪時說，現在黨內先進同志最重視的就是如何把2022年選舉選好，而他正往黨主席選舉的路上前進，未來不可能選總統「不用想也知道」，且所有的目標也只有一個，就是把黨搞好。

對於韓國瑜選不選黨主席，他說自己沒辦法替這些黨內先進、同志做決定，或評論他們在想什麼，只能按照自己的步驟前進，現在自己都已「燒聲」，「你說我們跑得多勤」。至於黨內是否可以合作，「當然可以」但重點是理念要能接近、做人要講誠信、做事方法要正確，在此前題下，大家都可以合作，「不見得是我支持他，他也可以支持我」這是採開放態度的，他個人至今就是按他個人的方向一步一步的走。

連勝文說，宣布參選只是一個形式，「但正一步一步往這個方向前進」且在過程中蒐集到許多黨內先進同志的意見和反映，大部分的人最在意的就是2022年的選舉，「除非黨內有人能說服我，他在2022年選舉時對國民黨貢獻更大，否則實在看不出我為什麼要改變我的方向」。

對於2022年要選的好，他認為分別有提名策略、與其他政黨競合的態勢要小心處理，還有提名的時程、架構、初選的民調機制、如何募集足夠資源等。

連勝文說，如果他選上黨主席，第一件事就是把2022年選舉打好，更不必想他接著要選總統，「這個不用想也知道，我根本沒有到那個層級」、「我唯一想做的事情，就是把黨搞好」，跟其他幾位先生不太同，他們可能設定目標在2024或有其他想怯，但他只有一個想法，就是想把黨的工作做好、把黨務搞好，這是唯一的目的。

他強調，沒有2022年不會有2024年，心裡只想2024年也不會有2022年；不管怎樣，就是2022年最重要；而且跑了全台，大家最重視的也就是2022年要選得好，所以除了有人可說服他，2022年可以比他為國民黨貢獻更多，要不然他實在看不出來為什麼要改變自己的方向。

連勝文 同志

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