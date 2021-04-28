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判決書現個資 立委憂成為防範跟蹤騷擾的漏洞

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委陳秀寳、林楚茵和時代力量邱顯智今天開「跟蹤騷擾法立法、勿讓裁判書類成漏洞」記者會。圖／林楚茵辦公室提供
民進黨立委陳秀寳、林楚茵和時代力量邱顯智今天開「跟蹤騷擾法立法、勿讓裁判書類成漏洞」記者會。圖／林楚茵辦公室提供

民進黨立委陳秀寳、林楚茵和時代力量邱顯智今天開「跟蹤騷擾法立法、勿讓裁判書類成漏洞」記者會，陳秀寳指出，現行的民刑事訴訟法中規定裁判書類應載明受裁判人個資，可能成為防範跟蹤騷擾行為的漏洞之一，包含三重縱火6死案等，其實都是透過判決書得到個資進而犯案。

陳秀寳說，被害人若認為有身分保密需要，得請求法院、檢察官就當事人為行為人及被害人之案件，施以身分保密措施；第二，以前曾被跟蹤、糾纏、騷擾的被害人，在法案公布施行後，可向法院申請禁止行為人調閱戶籍資料的保護令，兩點建議要求警政署帶回研議。

林楚茵表示，「跟蹤騷擾防治法」立法已是全民共識，現行實務上存有加害人惡意利用法院文書揭露當事人住址的漏洞，透過訴訟取得被害人個資。甚至在網路上也有留言教學「如果你要找到他，你就告他」等恐怖言論，顯見這樣的問題需要立即修補。

邱顯智說，在刑事案件中，另案提起民事訴訟部份，而姓名個資部分未被隱敝，這原本就是一個非常嚴重的問題，也確實是漏洞。且在制定相關規範時與現今的時空背景相差甚遠，也沒有必要揭露，如果因為這個漏洞造成更嚴重的侵害，是難以挽回的狀況。

律師謝欣怡說，若有心人士的目的在於取得個資，其實取得敗訴是非常容易的，如果在相關保護令的的申請期間，再另提小額訴訟，取得敗訴判決也一起取得對方個資進一步騷擾對方，在實務上其實是可行且常見的。為此，跟騷法的用意就是為了處理其他法規範不到的跟蹤、糾纏、騷擾行為，納入裁判書類的限制，可以更完善。

個資 裁判 跟蹤騷擾

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