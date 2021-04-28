疫情趨緩、經濟啟動 排碳成為新隱憂

排碳將創史上第二高紀錄。國際能源署（IEA）在最新報告中指出，隨著各國陸續恢復發展經濟因而帶動能源需求增加，全球排碳量將超越疫情爆發前的水準，而其中又以中國與印度的排碳貢獻最多，因此，各國政府應提出減碳政策，避免讓暖化問題更加嚴峻。

疫情趨緩排碳增加

據《Eco-Business》報導，IEA指出，雖然疫情持續讓全球能源需求降低，但透過刺激方案與施打疫苗等政策帶動，今年經濟成長將比2019年成長2%。商品與服務需求的增加也將提升全球能源使用4.6％，不只超越疫情前的水準，也抵銷去年4%減少的幅度。

另外，報告也預測，燃煤的需求將成長4.5％，不只超越2019年水準也逼近2014年的高峰。不過，繼去年成長創下紀錄後，再生能源也將持續向上攀升，並且可望佔全球電力供應一半以上。

IEA也表示，新興市場與開發中國家將佔能源消耗反彈的7成。除此之外，燃煤增加的8成將集中在亞洲，雖然中國生產再生能源可望佔全球一半，但當地燃煤成長也將佔去相同比率。

中、印燃煤汙染

中國是去年燃煤需求增加的唯一大型經濟體，去年12月，燃煤創下新高，而且隨著刺激方案支撐製鋼、水泥與其他燃煤密集工業產品，燃煤需求勢必會繼續增加。至於全球第三大排碳國印度，燃煤需求也預計成長9%。

《現代外交網站》報導，報告指出，從各國最新數據及即時分析經濟成長趨勢與新能源計畫，預估今年排碳將增加5%來到330億公噸，其中又以燃煤為主力，全球能源相關排碳將增加15億公噸，為史上第二高，也是自2010年以來年污染增加最高紀錄。

國際能源署執行主任法蒂赫·比羅爾表示，「除非世界各國政府迅速採取行動開始減碳，否則我們將在2022年面臨更加嚴峻的形勢。」

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