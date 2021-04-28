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印刷所空間違規使用 立法院：申請變更使用盼就地合法

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立法院院內共有12處大小違建，包括群賢樓地下二樓的印刷所，與原本的使用執照目的不符，目前也是違規使用。本報資料照片，記者杜建重／攝影
立法院院內共有12處大小違建，包括群賢樓地下二樓的印刷所，與原本的使用執照目的不符，目前也是違規使用。本報資料照片，記者杜建重／攝影

立法院群賢樓地下停車場遭違規使用為公報處印刷所，遭台北市建管處限期改善，要求清掉設備。立法院總務處今天表示，現在正檢討法規，因印刷所該處是法定停車空間，正向北市府建管處申請變更使用程序中，盼能就地合法化。

總務處表示，目前台北市建管處還沒有同意，也不一定能夠順利變更使用，如果建管處解釋法規允許，就變更使用空間這樣去做；若不允許，則印刷所勢必要遷移，印刷機可能就是要搬到外面去，用數位傳輸方式解決，但文書還是要送過來。

立法院長游錫堃日前則表示，法律之前人人平等，國會不能自外於中華民國的法律之外；國會到底有哪些地方是不合法律的規定，都支持依法處理。

民進黨立委羅致政質詢時詢問，目前立法院內違章建築情形，總務處表示，立院最大違規是福利社，是民國83年以前列管緩拆違建，最近立院沒有新違建。

游錫堃推動立院遷建，羅致政詢問是否會向社會徵求意見，像圓山飯店地點就不錯。立法院總務處表示，「未來國會願景規劃諮詢委員會」首次會議有提到未來委員會與民眾都可提案。立院秘書長林志嘉說，會把羅的建議納進去。

游錫堃表示，目前朝野立委提案的遷建地點，包括北部華山藝文特區、中正紀念堂、南港202兵工廠、舊空軍總部、土城看守所及宜蘭等，中部台中高鐵站特定區、烏日成功嶺、台灣省議會紀念園區、中興新村及彰化高鐵車站特定區等。

立法院 北市 游錫堃

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