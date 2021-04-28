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謝長廷稱核二排含氚廢水 侯友宜：排多少說清楚

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
侯友宜指出，中央應說明清楚核二排放廢水各物質佔多少，是否符合標準。記者張哲郢／攝影
侯友宜指出，中央應說明清楚核二排放廢水各物質佔多少，是否符合標準。記者張哲郢／攝影

駐日代表謝長廷指出核二廠排放廢水入海含氚及其他重金屬，並在24日於臉書秀出證據，新北市長侯友宜今日回應，中央應該說明清楚，核二廠廢水中這些物質佔多少，有沒有符合排放標準，這是該對國人給出的交代，也希望有專家願意跳出來講話。

針對謝長廷言論，侯友宜認為，核二廢水排放都是在新北近海，更應該說清楚講明白，氚、鈷、銫這些物質到底有多少，是否符合標準，政府有責任先把自己釐清楚，這樣排放廢水就竟是對是錯。

侯友宜表示，自己並非專家，期待專家站出來，大家把資訊公開檢視去討論。

另外，核二廠除役進度卡關，因新北市環保局否決台電營建工地廢水削減計畫，雙方進入行政訴訟，由台電勝訴。

侯友宜重申，核二除役勢在必行，但過程中安全、環保最重要，至於訴訟過程雙方對法律看法不同，沒有誰輸誰贏問題，只有最後守住安全、環保才是贏。

侯友宜說，未來會請環保局採取相關救濟措施面對，除役之路必走，重點是水保要做到好。

侯友宜 核二

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