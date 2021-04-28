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立院爆激烈肢體衝突 時代力量：粗暴的立法程序

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
立法院財政委員會今天再度審理有關國務機要費除罪化的「會計法99條之1修法」，國民黨多位立委一早透過程序發言表達反對修法，藍委賴士葆（右三）上台拉扯麥克風干擾議事進行，遭到綠委鍾佳濱從背後環抱。記者潘俊宏／攝影
立法院財政委員會今天再度審理有關國務機要費除罪化的「會計法99條之1修法」，國民黨多位立委一早透過程序發言表達反對修法，藍委賴士葆（右三）上台拉扯麥克風干擾議事進行，遭到綠委鍾佳濱從背後環抱。記者潘俊宏／攝影

立法院財政委員會審查攸關國務機要費除罪化的「會計法99條之一條文修正草案」，國民黨團強力杯葛下，民進黨籍財委會召委郭國文直接宣布該案出委員會，宣布散會；時代力量黨部指出，如此粗暴地議事程序，會記載於歷史的軌跡之中，呼籲執政黨務必懸崖勒馬，別讓這種粗暴程序的個案式修法，一再傷害台灣的法治精神。

時代力量黨部指出，支持案件當事人，在司法程序上，爭取自己的清白，但反對透過「個案式修法」、「溯及既往」地為繫屬中的刑事案件解套。這樣的修法不僅無法彰顯司法正義，更是徹底踐踏法治。

黨部指出，更糟蹋立法程序的是今天上午在民進黨與國民黨兩大黨大吵一架之後，郭國文隨即宣布「送出財政委員會」並散會，委員會審理法案須宣讀條文，向來是各委員會的議事慣例，但今天上午的財政委員會召委郭國文委員，在沒有宣讀條文、沒有條文審議的討論及紀錄下，就這樣宣布送出委員會「是一個非常粗暴的立法程序。」

黨部指出，對比過去立法院審議草案時，發生過的幾次事件，包括2014年國民黨籍召委張慶忠，僅花30秒宣布將黑箱服貿協議送院會存查、2016年民進黨籍召委陳瑩，一片混亂中通過勞基法初審，送出衛環委員會，宣稱花了16分鐘，因為有宣讀條文和2017年4月26日，民進黨籍召委邱議瑩，在混亂中進行宣讀條文後，花費20分鐘，將前瞻基礎建設特別條例草案送出經濟委員會。

黨部指出，上述爭議中，兩次跟修法相關的爭議事件，都有宣讀條文。但不論是今日上午的財政委員會或4月15日的財政委員會，都沒有依照議事程序慣例宣讀條文，更是粗暴。

民進黨 時代力量 郭國文

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