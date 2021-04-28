立院審國務機要費除罪爆激烈衝突 綠委痛批藍毫無誠信

立法院財政委員會審查攸關國務機要費除罪化的「會計法99條之一條文修正草案」，國民黨團強力杯葛下，民進黨籍財委會召委郭國文直接宣布該案出委員會，宣布散會；郭國文會後無奈地說，他已竭盡所能按照程序走，之前開會也同意他們的條件，未料他們毫無誠信，擺明就不讓該案審查，只好直接出委員會。

立法院今天除了審查國務機要費一案，也審查貨物稅21案，總統府副秘書長李俊俋等人列席備詢，一開始，國民黨團就強力杯葛，最後還爆發肢體衝突，明天財委會將連同貨物稅與囤房稅一起審。

郭國文說，4月15日第一次審查會計法，國民黨就要求要先辦公聽會，也要求總統府等人派員列席，他都按照國民黨意思，未料國民黨說話不算話，還扯行政機關不寫書面報告，但總統府、行政院主計總處和審計部都有出報告。

郭國文說，他一直按照流程進行，讓提案人蔡易餘報告，再讓業務單位報告，但國民黨先是霸占發言台，後來又霸占主席台，國民黨立委賴士葆破壞計時器，又搶他麥克風，擺明不讓大家進入詢答，還推倒主席台椅子，使盡所有方法，又重演第一次審查時的杯葛。

郭國文說，想必明天財委會確認今天的議事錄又有一番爭執，但他已竭盡所能，按照職責試著讓今天會議完成，會計法之後出委員會後再交由朝野協商。

民進黨團書記長羅致政指出，第一次審查已按國民黨要求開公聽會再審查，只求程序好好進行，但國民黨都用騙的，今天仍杯葛議事，完全沒有誠信。