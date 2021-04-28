快訊

直播／華航機師染疫往社區擴散？ 陳時中2時說明

林口康橋國際學校2學生採檢呈抗體陽性 疫調193人全面停課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立院審國務機要費除罪爆激烈衝突 綠委痛批藍毫無誠信

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
立法院財政委員會今天再度審理有關國務機要費除罪化的「會計法99條之1修法」，國民黨多位立委一早透過程序發言表達反對修法，藍委賴士葆（右三）上台拉扯麥克風干擾議事進行，遭到綠委鍾佳濱從背後環抱。記者潘俊宏／攝影
立法院財政委員會今天再度審理有關國務機要費除罪化的「會計法99條之1修法」，國民黨多位立委一早透過程序發言表達反對修法，藍委賴士葆（右三）上台拉扯麥克風干擾議事進行，遭到綠委鍾佳濱從背後環抱。記者潘俊宏／攝影

立法院財政委員會審查攸關國務機要費除罪化的「會計法99條之一條文修正草案」，國民黨團強力杯葛下，民進黨籍財委會召委郭國文直接宣布該案出委員會，宣布散會；郭國文會後無奈地說，他已竭盡所能按照程序走，之前開會也同意他們的條件，未料他們毫無誠信，擺明就不讓該案審查，只好直接出委員會。

立法院今天除了審查國務機要費一案，也審查貨物稅21案，總統府副秘書長李俊俋等人列席備詢，一開始，國民黨團就強力杯葛，最後還爆發肢體衝突，明天財委會將連同貨物稅與囤房稅一起審。

郭國文說，4月15日第一次審查會計法，國民黨就要求要先辦公聽會，也要求總統府等人派員列席，他都按照國民黨意思，未料國民黨說話不算話，還扯行政機關不寫書面報告，但總統府、行政院主計總處和審計部都有出報告。

郭國文說，他一直按照流程進行，讓提案人蔡易餘報告，再讓業務單位報告，但國民黨先是霸占發言台，後來又霸占主席台，國民黨立委賴士葆破壞計時器，又搶他麥克風，擺明不讓大家進入詢答，還推倒主席台椅子，使盡所有方法，又重演第一次審查時的杯葛。

郭國文說，想必明天財委會確認今天的議事錄又有一番爭執，但他已竭盡所能，按照職責試著讓今天會議完成，會計法之後出委員會後再交由朝野協商。

民進黨團書記長羅致政指出，第一次審查已按國民黨要求開公聽會再審查，只求程序好好進行，但國民黨都用騙的，今天仍杯葛議事，完全沒有誠信。

國民黨 郭國文 總統府

延伸閱讀

影／國務機要費除罪化爆衝突 朝野立委推擠架枴子

立委議員合力爭取 台南善化市場旁將興建聯合活動中心

房市管制 不排除祭第3波

影／藍綠為扁案除罪化條文吵成一團 意外扯出賴清德

相關新聞

外交部：謝長廷明不會到立院 也不會以任何形式備詢

外交部次長曹立傑今天表示，我駐日代表謝長廷明天不會在立法院委員會備詢，也不會以任何形式備詢。

反非法監測 吳斯懷要求立院偵測非法裝設錄音錄影設備

立法院全面換設監視器引爆執政黨政府政治偵防在野黨、立委爭議，國民黨立委吳斯懷今主張，立法院應協助所有有意願的立委辦公室，...

疫情趨緩、經濟啟動 排碳成為新隱憂

排碳將創史上第二高紀錄。國際能源署（IEA）在最新報告中指出，隨著各國陸續恢復發展經濟因而帶動能源需求增加，全球排碳量將超越疫情爆發前的水準，而其中又以中國與印度的排碳貢獻最多，因此，各國政府應提出減碳政策，避免讓暖化問題更加嚴峻。

印刷所空間違規使用 立法院：申請變更使用盼就地合法

立法院群賢樓地下停車場遭違規使用為公報處印刷所，遭台北市建管處限期改善，要求清掉設備。立法院總務處今天表示，現在正檢討法...

謝長廷稱核二排含氚廢水 侯友宜：排多少說清楚

駐日代表謝長廷指出核二廠排放廢水入海含氚及其他重金屬，並在24日於臉書秀出證據，新北市長侯友宜今日回應，中央應該說明清楚...

立院爆激烈肢體衝突 時代力量：粗暴的立法程序

立法院財政委員會審查攸關國務機要費除罪化的「會計法99條之一條文修正草案」，國民黨團強力杯葛下，民進黨籍財委會召委郭國文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。