趙少康批蔡英文替日本開脫 民進黨：把話塞到人家嘴裡

駐日代表謝長廷陷入福島排放核廢水爭議，中廣董事長趙少康呼籲蔡政府召回謝長廷並撤除其職務。對於總統府聲援謝長廷，趙少康也稱蔡英文總統及謝長廷兩人根本是唱雙簧替日本開脫，批蔡雙重價值判斷令人搖頭。民進黨則發聲明反嗆，趙少康習慣「把人家沒有的話塞到人家的嘴裏，這樣的習慣並不好，而且不健康。」

民進黨發言人顏若芳表示，針對日本政府擬於兩年後排放福島電廠核廢水一事，我國外交部、謝長廷及農委會等相關部門，皆於第一時間向日方表達關切。我國主管機關原子能委員會也以書面表達反對，要求日本政府正視各界的多元意見。他質疑趙少康，「我國政府立場清楚明白，何來開脫之意？」

顏若芳強調，任何國家核電廠的廢水排放，都必須依照國際原子能總署（IAEA）的國際標準和規定來辦理，不是依照藍綠或意識形態。只要依照國際標準，就算是慈禧太后蓋的核電廠，排放廢水也要依照相同標準。

顏若芳呼籲，請趙少康不必因為過往政壇的恩恩怨怨，就借題發揮，政治操作。核電廢水問題是科學也是專業，國際原子能總署也已針對日本政府的訴求進行回應並表達監督，這事件是專業的問題，就應該回歸專業討論。