親自邀約總統遭已讀不回 潘忠政明邀媒體夜觀大潭藻礁

藻礁公投領銜人潘忠政上周世界地球日入總統府，當面邀請蔡英文總統在4月29日參訪大潭藻礁，但至今沒有收到回應。潘忠政表示，總統看來有要務無法成行，但他明天依然會到大潭藻礁夜觀，順便讓有興趣的媒體探訪一級保育類的柴山多杯孔珊瑚。

針對台灣民意基金會公布最新民調顯示，如果明天就舉行公投，對於是否同意中油三接遷離大潭藻礁，有50.1%傾向投同意票，顯示藻礁公投將獲得壓倒性勝利。潘忠政說，民調數字可能無法絕對反映實際狀況，當然民調數字領先他們很高興，但更重要的是讓民眾認同保護藻礁的理念。

而地球公民基金會等團體聲明不排斥三接外推等替代方案，潘忠政強調，那僅是少部分環團的意見，更不是像經濟部次長曾文生說的「只和潘忠政沒共識」，尤其環團上次和總統會面，包括台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政等人也都有提到藻礁議題，批評政府不該帶風向。

潘忠政說，環團的初衷就是要守護環境，保留全部生態棲地，現在部分團體贊成一部分開發，或許是擔心空汙、核能等因素，或是有其他考量，但這也考驗環團的核心價值，相信藻礁聯盟的理念「真金不怕火煉」，過去的戰友最後還是會選擇和他們站在同一線。

至於828公投時間剛好在夏季用電高峰，是否擔心政府會藉缺電議題強調三接的必要性？潘忠政說，台灣現在不缺電，且8月也不如秋冬季空汙嚴重，政府若威脅不蓋三接就會缺電，恐怕會自打臉。