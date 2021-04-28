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代言國民法官沒收錢 吳念真：以前總覺得法官不耐煩

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
許宗力(左)今天與吳念真與談國民法官代言事。記者王聖藜／攝影
許宗力(左)今天與吳念真與談國民法官代言事。記者王聖藜／攝影

司法院推動國民法官新制挑國片導演吳念真當代言人，司法院長許宗力今天與吳念真座談。吳念真說，任何制度都不會盡善盡美，但只有勇敢踏出第一步，改革才會真正開始，吳念真還說「沒有向司法院拿代言費」。

吳念真說，司法院找他時，就告訴自己不可以騙人家的錢，如果他拿錢萬一制度有問題，他拿人家錢的事就會一直流傳下去；吳說，國民法官制度是新的開始，對的事就要去參與、支持。

吳念真受邀代言，幫國民法官制拍了5分30秒的宣導短片，並拍攝30秒的廣告，司法院今天辦首映，吳念真與許宗力坐著聊司法。

吳念真說，他念書時討厭法律，學得最爛的課是商事法，法官寫判決「能注意、應注意而未注意」一堆字攪來攪去，讓人難理解。

吳說，他以前當兵時搭乘公路局，公車在瑞芳將一部摩托車撞下山谷，騎士死亡，他被法官傳喚去作證，總是覺得法官不耐煩、把他當作犯罪者看待，他現在對國民法官則充滿期待。

吳念真表示，他願意支持且擔任代言人，是因為相信國民法官會改變人民對於司法的印象，司法改革可以從國民法官開始，讓人民的觀點、聲音可以被看見、聽見，是件非常難得的事。

許宗力說，吳念真的身上有台灣人親切溫暖、樸實敦厚的特質，吳擅於以細膩的文字及影像刻劃在地小人物的真實生命故事，如同未來國民法官來自各階層，帶著不同的生活經驗及多元觀點走入法庭，可以一起為司法做出更多改變。

許宗力還說，他的老婆、女兒都不是法律人，試看過宣導片、廣告後，也認為有助於國民了解為何要推動國民法官制，妻小非常認同吳念真的作品。

司法院 吳念真 國民法官

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