改口不是拆一裝一 立法院：監視器換裝新設46支

立法院近日以近1500萬元換裝全院監視器，但國民黨團上週五質疑新設監視器針對黨團辦公室設置，質疑是政治偵防。立法院原強調監視器設置點都沿用原設置點設置，今天改口稱有新設46支，上週五得到的訊息是錯誤。

立法院上午也表示，國民黨團只要發函要求立院拆除黨團書記長辦公室前監視器，立院會立刻派人去拆，當天就去拆。

立法院司法委員會上午辦「國會以安全之名廣設錄音影監控系統及警察近期多起執法爭議事件侵害人權」專題報告，國民黨立委洪孟楷質詢時質疑，立院以「拆一機、裝一機」回應新設監視器位置質疑，但今天報告似乎有出入。

立法院秘書長林志嘉坦言，調查後發覺這次有要新裝46支，上週五得到的訊息是錯誤的，那時候是總務處提供的資訊。林說，如果各黨團或立委認為不要新裝，那就不要新裝，只換原有557支。

林志嘉解釋，決定新增設置一些監視器，主要考量是覺得現有監視器還有不足，但新裝的主要都在外面，裏面的很少。

費鴻泰詢問，紅樓黨團辦公室只有國民黨團前被裝四支監視器，難道不會覺得奇怪？林志嘉說，也不知道為什麼會這樣，為什麼國民黨團門口要裝，才去翻過去的資料，如果黨團願意發函，立院立刻請工人拆除。

洪孟楷追問，這次汰換案施工說明書有提到，設備系統可滿足10個以上副控點同時上線，是否屬實？林志嘉第一時間回應，「不可能，就是只有我們這裏可以看到，只有一個主控點在保六總隊那邊」。

洪孟楷確認，所以監視器資料畫面只保六那看得到？林志嘉再回應「沒錯」，但詳細規格要立院資訊處說明。但立院資訊處回應時僅說，需求是警衛隊給的，對於副控點需求，立院並不清楚，「也許崗哨需要」，說法與林志嘉顯有出入。

林志嘉隨後再解釋，新監視系統的主控點在警衛隊裏面，其他沒有可以看到螢幕的地方，為什麼這樣（指規格書會提到副控點）會再查清楚，今天下班前提供書面資料。

費鴻泰要求立院提供完整檢討報告，不能選擇性解釋，否則將杯葛明年度立法院預算。林志嘉說，會跟各黨團報告，報告內容會完全透明。