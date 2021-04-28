影／國務機要費除罪化爆衝突 朝野立委推擠架枴子

立法院財政委員會今天再度審理有關國務機要費除罪化的《會計法》99條之1修法，國民黨多位立委一早透過程序發言表達反對修法，要求停審、立刻散會，在試圖背葛議事進行同時因議事持續進行，引發立委賴士葆不滿，試圖拆麥克風，藍綠一度爆發推擠、架枴子等肢體衝突。

國民黨團總召費鴻泰程序發言一開始代表國民黨的立場，反對民進黨強行要通過為阿扁量身打造的國務機要費除罪化，人民不會同意，國民黨堅決反對。

藍委鄭麗文也說，如果該法案通過就是貪污共犯，這是歷史一刻，為何行政部門都不表態？不能因為民進黨人數多就可以強行通過。