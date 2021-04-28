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影／國務機要費除罪化爆衝突 朝野立委推擠架枴子
立法院財政委員會今天再度審理有關國務機要費除罪化的《會計法》99條之1修法，國民黨多位立委一早透過程序發言表達反對修法，要求停審、立刻散會，在試圖背葛議事進行同時因議事持續進行，引發立委賴士葆不滿，試圖拆麥克風，藍綠一度爆發推擠、架枴子等肢體衝突。
國民黨團總召費鴻泰程序發言一開始代表國民黨的立場，反對民進黨強行要通過為阿扁量身打造的國務機要費除罪化，人民不會同意，國民黨堅決反對。
藍委鄭麗文也說，如果該法案通過就是貪污共犯，這是歷史一刻，為何行政部門都不表態？不能因為民進黨人數多就可以強行通過。
國民黨立委持續發言干擾議事進行，賴士葆一度拔扯麥克風阻止議程，民進黨立委鍾佳濱等立委從後環抱對賴士葆架枴子，藍綠雙方一度緊張擠成一團，費鴻泰與賴士葆先後站上主席台與主席郭國文對質互嗆，國民黨也拿標語抗議，並灑下SOGO禮券表達抗議。
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