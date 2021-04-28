國政會四月民調與政府有落差 民眾感受大不同

1992年4月28日台灣麥當勞總公司接獲一封勒索六百萬元的恐嚇信，歹徒威脅「在今晚7點前若無準備現款600萬，即刻執行極端報復」。歹徒在麥當勞台北市民生店裝置一枚爆裂物，並打電話通知總公司；刑事警察局特一隊防爆組於傍晚前往拆除時，該爆裂物突然爆炸，防爆人員楊季章被炸成重傷，經送醫不治。

2021-04-28 09:38