聽新聞
test
0:00 / 0:00
國政會四月民調與政府有落差 民眾感受大不同
國家政策研究基金會產業暨新創研究中心召集人簡榮宗、台北市議員羅智強與台北市議員徐巧芯，上午舉行「蔡總統不做的，我們來！」記者會，公布國政會四月份的民調，顯示行政院主計總處的統計與民調有相當的落差。
其中受訪者的親友因疫情而面臨無薪假、收入減少或失業者就占了26.7％，而政府的統計2020年平均失業率3.02％，與民眾的感受大不同。
蔡英文總統曾説過「勞工是她心中最軟的一塊」，但五一勞動節前夕，發現2016年大選時蔡總統還有提出勞工方面的政見，2020年競選連任時卻沒有，包括最低工資法、縮工時、避過勞、解決勞保年金破產危機、立法保障部分工時工作者及非典型就業者之權益等政見尚未完成，就有41.5％的受訪者認為「勞工不再是蔡總統心中最軟的一塊」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言