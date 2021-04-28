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國政會四月民調與政府有落差 民眾感受大不同

攝影中心 / 記者黃義書／台北即時報導
國家政策研究基金會產業暨新創研究中心召集人簡榮宗(右)、台北市議員羅智強(左)，上午舉行「蔡總統不做的，我們來！」記者會，公布國政會四月份的民調，顯示行政院主計總處的統計與民調有相當的落差。記者黃義書／攝影
國家政策研究基金會產業暨新創研究中心召集人簡榮宗(右)、台北市議員羅智強(左)，上午舉行「蔡總統不做的，我們來！」記者會，公布國政會四月份的民調，顯示行政院主計總處的統計與民調有相當的落差。記者黃義書／攝影

國家政策研究基金會產業暨新創研究中心召集人簡榮宗、台北市議員羅智強與台北市議員徐巧芯，上午舉行「蔡總統不做的，我們來！」記者會，公布國政會四月份的民調，顯示行政院主計總處的統計與民調有相當的落差。

其中受訪者的親友因疫情而面臨無薪假、收入減少或失業者就占了26.7％，而政府的統計2020年平均失業率3.02％，與民眾的感受大不同。

蔡英文總統曾説過「勞工是她心中最軟的一塊」，但五一勞動節前夕，發現2016年大選時蔡總統還有提出勞工方面的政見，2020年競選連任時卻沒有，包括最低工資法、縮工時、避過勞、解決勞保年金破產危機、立法保障部分工時工作者及非典型就業者之權益等政見尚未完成，就有41.5％的受訪者認為「勞工不再是蔡總統心中最軟的一塊」。

國家政策研究基金會產業暨新創研究中心召集人簡榮宗(中)、台北市議員羅智強(左)與台北市議員徐巧芯(右)，上午舉行「蔡總統不做的，我們來！」記者會，公布國政會四月份的民調，顯示行政院主計總處的統計與民調有相當的落差。記者黃義書／攝影
國家政策研究基金會產業暨新創研究中心召集人簡榮宗(中)、台北市議員羅智強(左)與台北市議員徐巧芯(右)，上午舉行「蔡總統不做的，我們來！」記者會，公布國政會四月份的民調，顯示行政院主計總處的統計與民調有相當的落差。記者黃義書／攝影

失業 民調 工時

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