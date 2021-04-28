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政治偵防在野黨團？立院今改口承認立院新監視器能錄音

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立法院日前在各黨團門口走廊安裝監視器，遭質疑在進行政治偵防。本報資料照片，記者林澔一／攝影
立法院日前在各黨團門口走廊安裝監視器，遭質疑在進行政治偵防。本報資料照片，記者林澔一／攝影

立法院近日以近1500萬元換裝全院監視器，但國民黨團上周質疑新設監視器不僅針對黨團辦公室設置，還有錄音功能，質疑是政治偵防。立法院原否認攝影機有錄音功能，但今天坦承，廠商提供的監視器這些功能「都有」。

立法院司法委員會上午舉辦「國會監視器功能與警察近期多起執法爭議事件侵害人權」專案報告，民進黨立委劉世芳詢問，國民黨團質疑立法院新設攝影機有錄音功能，還可以以行動裝置即時監控等指控，是否屬實？

立法院秘書長林志嘉回應，去年12月發包的監視器新設工程，設計招標案的當下，就有跟廠商溝通，說招標規格只做錄影的基本功能，但廠商提供的儀器這些功能「都有」，證實監視器材有錄音功能。

劉世芳追問，這次監視器得標廠商是宸鼎公司，也投標的慧友公司是未得標廠商，現在卻是由未得標廠商提供這次攝影器材，是否違反公共工程採購法？林志嘉說，「完全符合」採購法規範。立法院發包中心也澄清，沒有違法。

立法院長游錫堃周五承諾，立院相關單位要於10日內釐清爭議，爭議釐清前停止更新工程，劉世芳詢問工程重啟時間為何？林志嘉說，今天委員會報告完畢後，明、後天會一一與各黨團報告設置的點與儀器功能，聽他們的想法。

林志嘉表示，若與黨團溝通過程有黨團提出意見，要修正，再修正，完全沒有疑義才會復工。

立法院近日以近1500萬元換裝全院監視器，但國民黨團上週質疑新設監視器不僅針對黨團辦公室設置，還有錄音功能，質疑是政治偵防。原否認攝影機有錄音功能的立法院，今天坦承，廠商提供的監視器這些功能「都有」。記者周志豪／攝影
立法院近日以近1500萬元換裝全院監視器，但國民黨團上週質疑新設監視器不僅針對黨團辦公室設置，還有錄音功能，質疑是政治偵防。原否認攝影機有錄音功能的立法院，今天坦承，廠商提供的監視器這些功能「都有」。記者周志豪／攝影

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