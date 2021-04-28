快訊

逆轉！紅火案更二審宣判 辜仲諒一審判9年 今獲判無罪

多位美國會議員推文挺台參與WHA 外交部表示感謝

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
美國國會議員和參眾兩院外交委員會主席27日紛紛推文支持台灣參與世界衛生大會，並標註「讓台灣幫忙（Let Taiwan Help）」，圖為世界衛生組織秘書長2020年在瑞士日內瓦WHO總部舉行的第73屆世界衛生大會上致辭。新華社
美國國會議員和參眾兩院外交委員會主席27日紛紛推文支持台灣參與世界衛生大會，並標註「讓台灣幫忙（Let Taiwan Help）」，圖為世界衛生組織秘書長2020年在瑞士日內瓦WHO總部舉行的第73屆世界衛生大會上致辭。新華社

今年的世界衛生大會（WHA）將於5月24日舉行，美國國會議員和參眾兩院外交委員會主席27日紛紛推文支持台灣參與WHA，並標註「讓台灣幫忙（Let Taiwan Help）」；外交部今天表示，外交部高度歡迎美國國會領銜全球民主國家的國會支持台灣參與WHA，也對參與的各國國會議員表達我方誠摯謝意。

外交部表示，為了支持台灣參與今年第74屆「世界衛生大會」（WHA），美國聯邦參、眾議院外交委員會亞太小組主動發起連續48小時的社群媒體跨國串聯活動。這項活動於台北時間27日晚間10點開始，由不同民主國家的國會領袖、國會議員、跨國議會組織等以同步或接力方式在推特及臉書等平台，共同以主題標籤「#LetTaiwanHelp」齊聲為台灣仗義執言，籲請世界衛生組織（WHO）邀請台灣出席預定5月24日揭幕的WHA。

外交部表示，外交部高度歡迎美國國會領銜全球民主國家的國會支持台灣參與WHA，也對參與的各國國會議員表達我方誠摯謝意。這次眾多友好國家國會領袖及國會議員首度透過社群媒體進行跨國串聯，活動極具創意，共同為我國發出正義之聲，展現相關民主國家對台灣參與WHA的強勁支持。這項跨國串連的支持活動更充分彰顯將台灣納入全球公衛體系已成為許多民主國家民意殿堂的共識。

外交部表示，呼籲WHO應儘速邀請台灣參與今年WHA，並將台灣完整納入WHO會議、機制及活動，落實「讓台灣幫忙」（Let Taiwan Help）的訴求。台灣樂願與各國攜手共同克服新冠肺炎疫情所帶來的挑戰，為全球防疫及復甦做出積極貢獻。

WHA 外交部

延伸閱讀

冷眼集／「泡泡」遇綠轉彎 外交部說了算

謝長廷返台？外交部：「外交泡泡」不適用

台將提供抗疫物資 印度台北協會感謝伸援手

駐外條款三讀 退輔會：協請外交部完成行政程序

相關新聞

立院再爆發激烈肢體衝突 為審國務機要費除罪化案

立法院財政委員會審查攸關國務機要費除罪化的「會計法99條之一條文修正草案」，國民黨團強力杯葛，要求散會，後來又佔領主席台...

國政會四月民調與政府有落差 民眾感受大不同

國家政策研究基金會產業暨新創研究中心召集人簡榮宗、國民黨青年部主任羅智強與台北市議員徐巧芯，上午舉行「蔡總統不做的，我們...

政治偵防在野黨團？立院今改口承認立院新監視器能錄音

立法院近日以近1500萬元換裝全院監視器，但國民黨團上周質疑新設監視器不僅針對黨團辦公室設置，還有錄音功能，質疑是政治偵...

【圖輯】照片看歷史／1992年麥當勞遭炸彈勒索 防爆警殉職

1992年4月28日台灣麥當勞總公司接獲一封勒索六百萬元的恐嚇信，歹徒威脅「在今晚7點前若無準備現款600萬，即刻執行極端報復」。歹徒在麥當勞台北市民生店裝置一枚爆裂物，並打電話通知總公司；刑事警察局特一隊防爆組於傍晚前往拆除時，該爆裂物突然爆炸，防爆人員楊季章被炸成重傷，經送醫不治。

多位美國會議員推文挺台參與WHA 外交部表示感謝

今年的世界衛生大會（WHA）將於5月24日舉行，美國國會議員和參眾兩院外交委員會主席27日紛紛推文支持台灣參與WHA，並...

孫大千：蔡英文不敢、不願、不能撤換謝長廷有3理由

駐日代表謝長廷陷福島排核廢水風波，前立委孫大千在臉書指出，為什麼謝長廷可以胡言亂語在先，持續爆料在後，卻仍然能夠穩坐駐日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。