204件臨軌工程抓到33項違規 王國材：5月15日前全面復工

本月2日太魯閣號釀49死，加上日前太魯閣號在武塔車站撞到擅闖工人，交通部針對台鐵204項臨軌工程進行清查檢討，並全面停工。根據交通部報告指出，截至4月26日，共查14件、共33項缺失，以完成缺失改善計11件、27項。交通部長王國材說，預計5月15日前全面復工。

立法院交委會今天邀請交通部部長王國材就「台鐵改革方向」進行專題報告，並備質詢；另請國家運輸安全調查委員會列席。

根據交通部針對台鐵局管理改革方向報告指出，台鐵全面盤點臨軌作業具行車安全風險工程計204件，4月25日起全面停工，預計4月29日前工程會、勞動部及鐵道局完成訪查，檢視是否有遺漏或是類似日前工人侵入軌道情形。

報告指出，經查有需要立即改善者，應於訪查一周內完成改善，截至4月26日止，已查到有14件工程有33項缺失，已完成缺失改善者有11件27項，鐵道局將辦理複查，對復工有急迫性邊坡和防汛工程將優先辦理，加速復工。其餘標案將在5月15日前全面複查，確認安全無虞後復工。

對此，王國材接受媒體聯訪時表示，違規事項主要是工地機具擺放，比較嚴重是在邊坡上面的固定，邊坡如果在表面要做處理，以防下雨邊坡有疑慮，事實上沒有立即危險，是工地處理上覺得要加強，要有檔土跟覆蓋措施。

王國材也強調，204件臨軌工程不代表要長時間停工，因為是汛期，交通部、勞動部查204件工地本身缺失，有立即危險就複查，複查完就馬上復工，5月15日前全部復工，暫時停工只是工區管理問題，看施工工人本身有沒有遵守標準作業程序，沒辦法停很久。204件工程停工也不是沒有人在場，還是有人看管。

另外，報告指出，台鐵全面檢視及施作邊坡防護，防止異物入侵，其中落石侵入軌道預警預計明年完成10處，後年完成15處，下邊坡防護部分，兩處臨軌工程邊坡將施打鋼軌護欄，邊坡改善16件改善中，施工中有十標，發包設計五標，已完工一標。邊坡滑動監測則已經在37處設置監測儀器。

在全面加強施工工區管理部分，報告指出，台鐵將強化緊急應變通報設備，臨軌工程施工人員要攜帶行車調度無線電，每個工地配發三支，遇有危險情況可立即通知列車慢行或停車，目前台鐵工務處行調無線電話有1900支，可優先調配使用，配合採購，5月底前將再交貨250支，8月底前交貨362支。

此外，報告說，無人站工程13件也將加強工地安全管理，預計5月30日前完成保全雇用，落實督導廠商，防堵人員違規施工。

針對廠商管理部分，台鐵也將研議修正契約條款，加重懲罰性違約金，以示警惕，另影響鐵路行車安全將可終止契約，或依照鐵路法規定裁罰。

此外，報告指出，依據一個安全、兩個安定、三個目標等三要領推動台鐵轉型改革，其中安全部分，將成立北中南東協調中心，指派資深主管於各區協調工電聯檢、運機聯運、斷電施工、夜間維修等協調，預計4月底成立辦公處所，5月1日開始運作，之後配合相關修法完成組織整合，成立北、中、南、東分區管理處，以在地管理地區事務，提升決策效率。