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孫大千：蔡英文不敢、不願、不能撤換謝長廷有3理由

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千認為駐日代表謝長廷沒有被撤換有3理由。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千認為駐日代表謝長廷沒有被撤換有3理由。圖／取自孫大千臉書

駐日代表謝長廷陷福島排核廢水風波，前立委孫大千在臉書指出，為什麼謝長廷可以胡言亂語在先，持續爆料在後，卻仍然能夠穩坐駐日代表的位子？他認為謝長廷沒有被撤換有3理由。

一，蔡英文不能撤換謝長廷。蔡英文這些年來一直遵守著民進黨內派系共治的傳統模式。一旦撤換謝長廷，可能會打破現有的派系均勢，而引發另外一場派系大戰。因此，蔡英文怎麼能在民進黨內外交逼，風雨飄搖之際，又造成另外一波的黨內鬥爭呢？

二，蔡英文不敢撤換謝長廷。謝長廷長期以來的親日言論，可能得到了日本政府高度讚賞，再加上此次發言又是為日本出頭，一旦撤換謝長廷，可能會影響民進黨和日本政府在這一段日子以來建立的緊密合作關係。所以，蔡英文怎麼敢甘冒得罪日本政府的風險撤換謝長廷。

三，蔡英文不願撤換謝長廷。謝長廷長期以來的舔日態度，也許某種程度代表了民進黨政治人物內心的主觀意願。謝長廷說出了很多民進黨政治人物想說而不敢說的話，也做出了許多民進黨政治人物想做卻不敢做的事。那麼，蔡英文又怎麼好意思撤換謝長廷。

謝長廷 蔡英文 民進黨

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