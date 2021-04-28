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文獎條例拚修法 綠稱藝術產業護國神山 藍憂成洗錢管道

聯合報 / 記者李承穎劉宛琳／台北即時報導
立院教育及文化委員會日前審查「文化藝術獎助條例」修正草案，文化部長李永得表示，這是近20年間文獎條例最大幅度修正，感謝不分黨派立委支持，並期盼早日三讀通過。本報資料照片
立院教育及文化委員會日前審查「文化藝術獎助條例」修正草案，文化部長李永得表示，這是近20年間文獎條例最大幅度修正，感謝不分黨派立委支持，並期盼早日三讀通過。本報資料照片

立法院長游錫堃昨天召集朝野協商，討論「文化藝術獎助條例」修正草案，民進黨立院黨團原揚言若國民黨團拒出席朝野協商，將直接到院會表決，經國、民兩黨團黨鞭協議後，決定明天再協商，民進黨團力拚周五三讀法案。

「文化藝術獎助條例」去年12月在立法院教育及文化委員會初審通過，不過，國民黨團針對文物交易所得分離課稅稅率仍有疑慮。國民黨團總召費鴻泰表示，民進黨團總召柯建銘承諾本周成立疫苗調閱小組，並訂定國營事業「肥貓條款」等，因此他答應周四排定「文獎條例」協商。

關於文獎條例，國民黨立委曾銘宗主張，將實質稅率調整為1.2%或0.6%，都可能讓藝術交易成為洗錢管道，且文化部該項租稅優惠未定實施期限，違反財政紀律法和納稅人保護法，公然違法。他主張3千萬元以下交易稅率可1.2%、1千萬以下可0.6%，但超過3千萬元的稅率必須重新討論。

柯建銘指出，現已進入法案處理期，不希望繼續對立，讓法案可以通過，「朝野都可以談」。

民進黨立委吳思瑤說，藝人周杰倫的衣服和日本藝術家奈良美智的青蛙女孩，都在香港拍賣，讓香港獲得上百萬新台幣稅收，若台灣稅制再不改革，收到的稅收是零，修法希望提升為分離課稅，具有國際競爭力，這項稅制改革將成為藝術產業的「護國神山」，懇請院會通過。

民進黨立委張廖萬堅說，修法也保障非典型勞動型態的藝術工作者，能夠保障面臨災變等緊急救助，為工作者提供加保，遭逢緊急危難，政府能夠協助提供補助以及智慧財產權保障等，希望順利三讀。

民進黨 國民黨 立法院

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