趙少康演講內容曝光！黨主席在野專職、執政總統兼任

趙少康今天將赴國民黨中常會專題演講，預計提出黨主席—中常委兩大改革。在黨主席方面，他提出「在野專職，執政總統兼主席」的概念；中常委方面，建議人數以15加減2名為原則，並改成區域選舉，把台灣分成7個區，選出7名中常委，另外規定市長和立法院黨團三長為當然中常委，他更大膽建議，參考民間企業聘請獨立董事的做法，由黨主席推薦公正人士3名為中常委。

趙少康表示，他對於黨主席可否參選總統的問題沒意見，但建議國民黨在野時黨主席要專職，因為要重新贏回執政是很艱辛的一件事，一天8小時都不夠用，兼任更難發揮效能。不過，他倒是贊成當國民黨執政時，由總統兼任黨主席，這樣最少在和中國大陸打交道時能有個彈性。

在中常會部分，趙少康表示，很多人都認為國民黨的中常委人數太多，選的方法不合理，「我覺得可以學學我們的競爭對手民進黨」，這也是古人說的「以敵為師」的意思。民進黨現在的中常委共有17名，其中10名由黨代表選出，7名因職位而被指定，他建議國民黨中常委人數以15加減2名為原則，選舉的方法則改成區域選舉，把台灣分成7個區：包括北基(台北+基隆)、新北、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏及東離(東部+離島，包括宜蘭花東澎湖及金馬)等，每一個區域選1名，由那個區的黨代表選出，每1位黨代表只能投1個候選人，這樣共選出7個中常委。

趙少康說，另規定國民黨的直轄市市長和立法院黨團三長為當然中常委，他更大膽建議，參考民間企業聘請獨立董事的做法，由黨主席推薦公正人士3名為中常委，讓他們發揮主持公道的力量。