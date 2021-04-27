趙少康：蔡英文謝長廷都同意排核廢水 「如回日殖民時代」

駐日大使謝長廷陷入福島排放核廢水爭議，中廣董事長趙少康呼籲蔡政府召回謝長廷並撤除其職務。趙少康晚間表示，今天總統府發言人代表蔡英文表達對謝長廷的支持，還說謝長廷的說法與原能會一致，「顯然蔡英文和謝長廷一樣，都同意福島把核廢水排進大海」，而且認為該核廢水與台電核二廠的排放水並無不同。」

趙少康批評，蔡、謝兩人根本是唱雙簧替日本開脫，他對蔡英文反對台灣的核電廠卻同意福島的核廢水排入大海影響台灣的漁業感到不解，蔡英文的雙重價值判斷令人搖頭。

趙少康指出，今天台灣民意基金會發表民調，台灣民眾擔憂、反對日本排放福島核廢水的比例高達86.8%。蔡英文寧願讓台灣人擔憂福島核廢水，卻不敢違逆日本蠻橫的以鄰為壑，好像又回到日本殖民台灣的時代。

趙少康說，連日本福島縣南相馬市議會都在27日通過決議，要求中央政府撤回將福島核電廠核廢水排放入海的決定。蔡英文、謝長廷還要替日本背書，喪權辱國莫此為甚。

趙少康質疑，蔡英文到底和日本有什麼幕後交易？置台灣漁民生計、民眾安全於不顧，說淸楚、講明白。蔡英文又為什麼要護航謝長廷？謝長廷的胡亂比擬，不只牽涉法律問題，還有更高的政治及道德問題。這不是蔡英文能包庇得了的。原能會既然被蔡英文點名，也必須出面說明謝長廷的說法是否像蔡英文所說的跟原能會一樣。