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謝長廷爭議發言頻傳 賴士葆：政治任命的結果

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
駐日代表謝長廷。圖／聯合報系資料照片
駐日代表謝長廷。圖／聯合報系資料照片

駐日代表謝長廷回台備詢一事，藍綠吵成一團。國民黨立委賴士葆今天在臉書抨擊，謝長廷駐日5年的爭議事件簿已經罄竹難書，日本代表處衍生的問題，高居所有駐外單位之首，如果換成是別人整天惹議，早就下台了。

賴士葆指出，謝長廷做為一個駐外代表，不只沒有達成最基本捍衛國家尊嚴和國民的權益，相反的卻是再三出賣台灣利益去討好日本的荒謬言行。外交原本非謝長廷的專業，這種政治任命的結果就是導致很多爭議的肇因。

賴士葆批評 謝長廷在排放核廢水事件硬把台灣拖下水，蔡英文繼續裝聾作啞。因為有人包庇縱容，所以謝長廷的臉書可以隨時隔海砲打在野黨，甚至臉書也可以隨興修改，連把台灣形象、尊嚴攤在國際間鞭笞，蔡英文都不以為意。就像陳水扁數次違反中監規定，蔡政府都默許，法務部當有做為卻沒有作為，所以現在變成常態性的違規，積非可以成是，這就是民進黨的執法雙標。如今謝長廷也吃定蔡英文和外交部不敢有作為法辦他，看準政府只敢對散布假訊息的升斗小民移送檢調，所以就繼續趾高氣昂在東京大放厥詞，彷彿以台灣為敵。

他也嘆，就算謝長廷專機大陣仗回來備詢之後又如何，「如果後面的靠山繼續挺他，整個情勢還是不會改變，」台灣繼續在東京派駐一顆不定時炸彈，隨時釀成國際笑話。台灣這回真的是見笑了，日本即將排放核廢水會影響周邊國家，各國紛紛提出抗議，唯獨台灣派駐日本代表加碼自曝非事實的指控自家也排核廢水，丟臉丟到國際，惟蔡英文無所謂，所以至今不處理、不譴責、不撤換駐日大使。

謝長廷 日本 賴士葆

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