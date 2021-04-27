子涉嫌販毒被羈押 民進黨北市黨部評委聲明：深感自責

媒體報導，檢警半年前追查販毒案，深入追查毒品源頭，在本月20日上午前往民進黨台北市黨部評委召集人趙映光北投家中搜索，帶回與趙同住的29歲兒子趙介佑，依販賣毒品及詐欺等罪聲請羈押趙介佑獲准。對此，趙映光本人晚間發聲明指出，本人因教子無方，兒子趙介佑涉及刑事案件遭到檢方聲押，對無辜牽連此事的長官，他深感自責與抱歉。

趙映光聲明如下：

孩子嚴重影響本黨之名譽及形象，造成社會觀感不佳，身為父親我難辭其咎。也對浪費社會資源深感抱歉，我期望兒子能深刻反省，並在接受法律制裁後能痛改前非。做一個對社會有貢獻的人讓我的孫子引以為榮。也呈請嚴懲 毋枉毋縱。