聽新聞
test
0:00 / 0:00
子涉嫌販毒被羈押 民進黨北市黨部評委聲明：深感自責
媒體報導，檢警半年前追查販毒案，深入追查毒品源頭，在本月20日上午前往民進黨台北市黨部評委召集人趙映光北投家中搜索，帶回與趙同住的29歲兒子趙介佑，依販賣毒品及詐欺等罪聲請羈押趙介佑獲准。對此，趙映光本人晚間發聲明指出，本人因教子無方，兒子趙介佑涉及刑事案件遭到檢方聲押，對無辜牽連此事的長官，他深感自責與抱歉。
趙映光聲明如下：
毒品危害社會、國家，身為父親我痛心疾首。
孩子嚴重影響本黨之名譽及形象，造成社會觀感不佳，身為父親我難辭其咎。也對浪費社會資源深感抱歉，我期望兒子能深刻反省，並在接受法律制裁後能痛改前非。做一個對社會有貢獻的人讓我的孫子引以為榮。也呈請嚴懲 毋枉毋縱。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言