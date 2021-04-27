鄭文燦暢談從政心路歷程 曾有幸擔任陳謝蘇蔡4人發言人
桃園市長鄭文燦今天到桃園銘傳大學舉辦名人座談「燦哥的心路歷程」，鄭暢談從大學到從執政一路走來的心路歷程，他曾跟過4位領導人，更分別當過4次發言人，讓他直呼這是「從政裡非常特別的經驗」。
鄭文燦的爸爸是基層公務員，媽媽則是紡織工廠的女工，大學時期原本就讀台灣大學電機系，升大三時轉系到社會系。鄭文燦表示，他沒有背景、沒有派系，一步一腳印走進社區握手，在桃園獲得第一高票當選議員前，完全沒想過要從政，每一步都很意外，「台灣社會可以少一個工程師，但要多一個改革者」。
鄭文燦說，他最特別的經驗是有幸當過4個領導人的發言人，分別是陳水扁、謝長廷、蘇貞昌、蔡英文時的發言人，能近距離觀察領導者是一個很好的經驗，也讓他認知到「發言人可能沒辦法說出全部的真相，但絕對不能說謊」。
鄭文燦說，他曾陪陳水扁出國很多次，陳可以把幕僚寫的講稿一字不差的完整敘述。謝長廷非常聰明，可以3分鐘就掌握報告重點，還可以比你表達的還好。蘇貞昌是當機立斷的人，且抗壓力非常強。蔡英文凡是都會周延考量、會去權衡哪一個是最好的方案。
「台灣年輕一代面臨的跳戰莫過於薪資所得停滯、貧窮化，且創業機會變少！」，鄭表示，既然生活在台灣，年輕人有權利表達希望台灣以後變成什麼樣子，因此他認為18歲公民權是世界的潮流，更希望能修憲成功，既然民法已從20歲門檻下修至18歲，刑法也要跟進，這部分他非常支持。
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