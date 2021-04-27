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蘇貞昌滿意度增 蘇煥智：監督呈現弱化

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
蘇煥智擔憂台灣社會監督力弱化。圖／台灣醒報提供
蘇煥智擔憂台灣社會監督力弱化。圖／台灣醒報提供

「這個社會的監督能力幾乎是崩解的，執政黨有問題，監督也有很大的問題！」前台南縣長蘇煥智說，太魯閣號事件傷亡慘重，且繼任的交通部部長王國材也有其行政責任，卻沒有明顯反應在民意上，可是台灣社會監督力弱化；不過台灣民意基金會民調董事長游盈隆推測，可能是民調進行時事件剛發生不久，因此反應還有限所致。

蘇民調小漲1.3%

本次台灣民意基金會的民調中，蔡、蘇兩人民調均維持過半數滿意，蘇的滿意度甚至小漲1.3個百分點，游盈隆解釋，可能是日前美國特使陶德來台，使民進黨「吃了美國仙丹」，但前臺南縣縣長蘇煥智說，4月份經歷太魯閣號事件，蘇的民調沒有降，可能是因為林佳龍負責下台，已經給民眾交代。

監督力弱化是民主危機

蘇煥智認為，本次可以說是美國仙丹將功抵過，但也可以說是人民對太魯閣號出軌事件不夠了解，且「社會監督出了很大的問題」，並稱其為「全球民主政治的危機」。

蘇煥智於台灣民意基金會記者會指出，普悠瑪號事故至今僅2年半、都是在蔡英文任內，而本次又是由行政院政務委員張景森正式承認，普悠瑪號事故後的台鐵總體檢報告並沒有排到行政院院會行程，「從行政程序上就是非常嚴重的疏失」，且行政院院長蘇貞昌難辭其咎。

此外，蘇煥智認為王國材接任交通部部長也大有問題，他說，交通部負責邊坡工程安全的王國材是應該為本次事件直接負起行政責任的人，嚴格來講，甚至可能成為國賠責任的連帶負責人，因此蘇煥智認為「社會對太魯閣號出軌事件因果不太理解」。

民眾尚未了解新部長

游盈隆指出，行政院長與總統的滿意度呈現高度正相關，兩者互為因果，20歲以上的台灣民眾中，54%贊同蔡英文的執政，較上月小跌4個百分點，而蘇貞昌的滿意度也高達53.6%，較前3月小增1.3個百分點，且長期趨勢來看，蘇貞昌的個人滿意度自2019年起，均維持在50%以上。

另一方面，民調指出，民意對於王國材接任交通部部長反應尚佳，但有高達41%民眾表示沒意見或不知道，可見台灣社會對王國材有一定程度的陌生，並認為這是所有「技術官僚」的特質。

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民調 蘇煥智 蘇貞昌

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