【重磅快評】封存等於廢核？蔡英文逼急了就想馬維拉

逼急了就想馬維拉？八月公投逼近，蔡英文總統今在臉書重提重啟核四並不可行，並說七年前的今天，前總統馬英九做出「核四封存」的決定，很遺憾，七年後的現在，馬卻改變立場，變成支持核四重啟；只是，「封存」不代表「廢核」，而是保留選擇的權利，綠營玩弄文字，莫此為甚。

除了批馬，蔡英文臉書還說，台灣要走向非核家園，更要務實的推動能源轉型，從2016年開始，全力推動「展綠、增氣、減煤、非核」的能源轉型策略，除了太陽光電裝置容量增加5.6倍、第一個離岸風場開始商轉，低碳的燃氣發電增加，也會讓我們更有餘裕可以減少燃煤；至於核四，當年東拼西湊的機組，安全有巨大疑慮，不應該運轉。

蔡英文藉由批馬來包裝非核，但跳接式的鋪陳，巧妙轉移公投的壓力，從重啟核四出發，進而擴及到珍愛藻礁、反萊豬進口、公投綁大選等公投，稍一不察，很容易又被其高明話術忽攏過去；但事實是，馬政府當年「封存」核四，並非「廢除」核四，清楚說明就是為了替下一代保留能源選擇的空間，如果封存等於廢除，那恐怕詞典也要重編了，也讓人得不讓人佩服民進黨硬拗的功力。

為了跳接「封存」和「廢核」，蔡英文不惜把台電踩在腳底下，指核四是東拼西湊的機組，安全有巨大疑慮；如果不健忘的話，2014年蘇貞昌進總統府與馬吳會談，談到核四，吳敦義質問「你為什麼那時要追加448億預算？你不就那時候就應該停止？」換來蘇的嘆息，吳再問「你蓋了，又停止，又再蓋，又追加預算？」讓蘇啞口無言；再回推至2006年，當時的閣揆蘇貞昌編列448億元預算續建核四，副院長蔡英文還要求台電要如質如期完工，如今反過來說核四是東拼西湊，安全有巨大疑慮，台電人情何以堪？如果真是這樣，蘇貞昌、蔡英文難道沒責任？

蔡英文自詡五年來推動「展綠、增氣、減煤、非核」有成，但即使到2025年達到綠能20%、燃煤30%、天然氣50%能源占比的目標，仍有8成仰賴火力發電，即使依據工研院提出的中長期能源與電力發展報告，2050年源配比也是綠能52％、燃氣35％、燃煤11％，火力發電還是占了近5成，遠的不談，台中市府想方設法要汰換中火老舊的燃煤機組而不可得，蔡政府這樣的能源成績單，實在增添不了馬維拉的一絲火力。