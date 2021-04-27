聲援謝長廷！ 總統府批藍營「亂貼標籤」 無助台日關係

日本政府決議兩年後將福島核電廠廢水稀釋排放入海，引發國際譁然，但我國駐日代表謝長廷日前指台灣核電廠也排放含氚核廢水入海，遭原能會多次反駁，也引起國民黨不滿，要求謝長廷回台至立法院備詢。總統府發言人張惇涵今天表示，在野黨亂貼政治標籤，這對於謝長廷及第一線辛苦的外交同仁並不公平，完全無助於台日友好關係，也無助於區域和平穩定。

張惇涵表示，核電廠廢水排放，任何國家都必須依照國際標準、嚴格把關，不是依照意識形態這陣子。無論是任何國家，核電廠的廢水排放，都必須依照國際原子能總署（IAEA）的國際標準和規定來辦理，不是依照藍綠，也不是依照意識形態。原能會在4月24日已經說明，台灣核電廠的廢水排放，一切符合國際標準，也符合法規規範。從這裡也可以看出，謝長廷和原能會的說法，沒有相互違背。

張惇涵說，謝長廷和原能會都有向日本政府表達關切，原能會也以書面正式表達反對。謝長廷與原能會的重點也都在於，核電廠排放廢水必須符合國際標準，這是專業問題，應該回歸專業討論，不須政治操作。但由於這與311震災的福島核電廠有關，大家對於新增風險當然有所憂慮。不過，因為這是日本政府兩年之後的規畫，所以，我方要求日方的相關處理措施，必須符合IAEA的國際標準，也必須將完整資訊與台灣共享。我方的立場是「一定會幫漁民把關、幫國民健康把關、幫海洋環境把關」。

張惇涵說，至於部分在野黨最近不斷炒作召回謝長廷返國或者視訊備詢的議題，他認為，這是兩年之後的事，所以，在野黨挑現在這個時間點，做這些政治操作沒有意義，回歸專業討論才是正辦。

針對國民黨舉行記者會就日本福島核廢水排放入海爭議，批評政府不作為，民進黨發言人顏若芳今天表示，無論是哪一個國家，核電廠的廢水排放，都必須依照國際原子能總署(IAEA)的規定和標準來辦理，而不是根據藍綠立場，更不是由意識形態來決定，反問國民黨是真的不清楚，還是根本就只是故意做政治操作？