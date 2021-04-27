蔡英文批馬英九封存又擁核 馬辦：蔡英文藻礁永存呢？

蔡英文總統今天在臉書表示，7年前的今天，前總統馬英九做出「核四封存」的決定，但7年後的現在，馬英九卻支持核四重啟。總統府前副秘書長、馬英九基金會執行長蕭旭岑反問，「到底誰才是前後不一的人？」蔡英文在行政院副院長任內要求核四復工，現在又喊廢核；2013年在臉書發表「藻礁永存」，是不是也想著和環團「民間夥伴」站在同一陣線？現在呢？

蕭旭岑質疑，蔡英文不知道是中文不好，還是惡意扭曲真相？7年前，社會各界討論核四存廢意見分歧，對立激烈沒有共識；前立委林義雄絕食，讓時任民進黨主席蘇貞昌飛奔總統府，「拜託人命關天」。馬英九幾經考量，決定封存，以便日後公投結果出來後，隨時可以啟封。

蕭旭岑表示，當初馬英九說得很清楚，台灣98%的能源仰賴進口，在能源多元化的時代，不論是煤炭、天然氣、再生能源、或核能，都不應該放棄任何一個選項，使用「封存」核四這個的字眼，就是要為下一代保留一個「選擇權」。

蕭旭岑指出，7年後，台灣民意對核能的看法已有巨大轉變。民調顯示，支持以核電取代燃煤電廠、支持重啟核四的民眾都已占多數；2018年的「以核養綠」公投結果，更表明反核已非民意主流。蔡英文不僅視而不見、拒絕民意，還大言不慚說「會和民間夥伴站在同一陣線」，蔡英文2013年在臉書發表「藻礁永存」力挺時，是不是也想著和環團「民間夥伴」站在同一陣線？現在呢？

蕭旭岑批評，蔡英文的能源政策，不但做不到，還會讓台灣的國家安全陷入風險，「按照蔡英文的方案，50%都仰賴天然氣，又只有7天的安全存量，萬一台海緊張，燃氣運輸船進不來怎麼辦？台灣的電力供應與安全豈不是陷入風險？」當核電全面退場後，台灣有8成發電量要靠進口天然氣、燃煤，一旦台海遭到共軍封鎖，要如何維持台灣電力供應，確保國家安全及社會穩定？

蕭旭岑說，馬前總統當年決定「封存核四」，是保留重啟的可能；現在支持「重啟核四」公投，就是要讓民意來決定是否重啟核四，何來前後不一？蘇貞昌組閣時，蔡英文是副院長，一起通過核四延長工期，更追加448億預算。蔡英文執政後，核二廠護箱裝載池工程施工啟用，既然蔡英文聲稱她反核立場一致，為何讓核二恢復運，轉製造更多核廢料？誰才是那個前後不一的人？

蕭旭岑強調，早在2015年蔡英文上台前，《華爾街日報》就曾發表專文批評，「台灣選擇非核家園路線，就是選擇脆弱，升高對進口能源的需求，將讓台灣更容易遭受對岸的威脅」。國內很多專家學者也憂心蔡政府非核家園規劃的能源配比，對國家安全造成莫大的風險。他質疑，為何蔡政府的能源政策要讓台灣如此容易陷入險境？

蕭旭岑諷刺，蔡英文曾說ECFA是「糖衣毒藥」，現在又擁抱ECFA；在行政院副院長任內要求核四復工，現在又喊廢核。蔡英文和民進黨一路走來，遇彎必轉、雙標不斷，看得民眾頭都昏了，還有臉說別人？