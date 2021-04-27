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影／韓國瑜選黨主席？侯友宜：不管誰選要良性競爭團結一起
新北市長侯友宜今天下午參加石門區行動治理座談會後，被媒體問到，關於高雄前市長韓國瑜要競選國民黨主席有什麼看法？侯友宜說，不管誰選要良性競爭團結一起。
侯友宜表示，其實他都樂觀看見很多人願意出來為黨來扛起責任，讓這個黨能夠往前走，那更期待的不管誰出來要出來競選，都要面對一個良性的競爭，團結在一起的態度，為這個黨來努力、來付出，也為中華民國、為台灣這塊土地盡最大的社會貢獻力量，用這樣的態度；每一個人真的把自己的角色扮演好，做好自己份內的事我都樂觀其成。
媒體接著詢問，不管誰確定選黨主席，會不會邀請他們多來新北市？侯友宜說，當然新北市非常歡迎任何黨主席的候選人到新北市來走走，了解新北市需要哪些的幫忙，但更重要的，希望大家都能夠團結在一塊認真努力做事。
侯友宜表示，他當市長，像洪孟楷當立委，每一個人把自己的角色做好，那在競選的過程當中更期待的大家都是一家人，都是為中華民國為台灣這塊土地，努力奉獻犧牲的人，大家一定要保持一個和諧的態度努力的把自己的想法告訴民眾，大家用一個君子之爭，「我們的團結讓國家更好就是我們應有的態度。」
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