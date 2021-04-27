招商前夕爆與海委會爭地 海洋局取消說明會

高雄興達港招商案爆發高市府與海委會爭地風波，高市海洋局原定明天在國賓飯店舉辦招商說明會，不料今天下午3點多市府海洋局發布新聞稿，宣布取消明天的招商說明會。海洋局指出，用地需求需要進一步協商，希望政府政策與產業發展獲得雙贏，待有具體結果再擇期辦說明會。

高雄市府預計使用興達港「工13」用地招商，明天下午在國賓飯店辦「漁船修造船廠及遊艇碼頭BOT案」招商說明會，立委邱立委在臉書披露，海委會「國家船模實驗室多功能水槽建置計畫」也要進駐，此舉會引發用地衝突，興達港遠洋泊區後續規畫難以執行，批評海委會事前缺乏溝通。

今天上午，高雄市長陳其邁在興達港受訪表示，工13用地有兩個部分，一個是原來的BOT的計畫，是在遊艇的觀光以及遊艇產業的BOT案標的，已經按照進度在走，希望說能夠如期招商；有關海委會也要進駐一事，市府會進行協商，希望以不影響BOT招商為前提。