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招商前夕爆與海委會爭地 海洋局取消說明會

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄興達港「工13」用地爆發搶地風波，市府海洋局臨時宣布取消明天的招商說明會。記者徐白櫻／攝影
高雄興達港「工13」用地爆發搶地風波，市府海洋局臨時宣布取消明天的招商說明會。記者徐白櫻／攝影

高雄興達港招商案爆發高市府與海委會爭地風波，高市海洋局原定明天在國賓飯店舉辦招商說明會，不料今天下午3點多市府海洋局發布新聞稿，宣布取消明天的招商說明會。海洋局指出，用地需求需要進一步協商，希望政府政策與產業發展獲得雙贏，待有具體結果再擇期辦說明會。

高雄市府預計使用興達港「工13」用地招商，明天下午在國賓飯店辦「漁船修造船廠及遊艇碼頭BOT案」招商說明會，立委邱立委在臉書披露，海委會「國家船模實驗室多功能水槽建置計畫」也要進駐，此舉會引發用地衝突，興達港遠洋泊區後續規畫難以執行，批評海委會事前缺乏溝通。

今天上午，高雄市長陳其邁在興達港受訪表示，工13用地有兩個部分，一個是原來的BOT的計畫，是在遊艇的觀光以及遊艇產業的BOT案標的，已經按照進度在走，希望說能夠如期招商；有關海委會也要進駐一事，市府會進行協商，希望以不影響BOT招商為前提。

海洋局表示，招商說明會取消的原因是因為土地問題還要進一步協商，希望讓政府政策與產業發展兩全其美，創造雙贏。

高雄興達港「工13」用地爆發搶地風波，市府海洋局臨時宣布取消明天的招商說明會。記者徐白櫻／翻攝
高雄興達港「工13」用地爆發搶地風波，市府海洋局臨時宣布取消明天的招商說明會。記者徐白櫻／翻攝

興達港 BOT 遊艇

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