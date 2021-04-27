民眾黨公投「兩好兩壞」 將在各地辦300場宣講活動

8月28公投日，台灣民眾黨已表態「兩好兩壞」立場，反萊豬、珍愛藻礁投同意票，但核四重啟、公投綁大選投不同意票，今天黨部發布，將在全台舉辦超過300場的實體宣講活動，以及超過200次的網路宣傳行動，希望透過積極的社會溝通過程，讓民眾做出最有利於台灣的投票抉擇。

黨部發言人張清俊表示，針對公投議題，黨主席柯文哲指示要全力向社會溝通，表達民眾黨會與全體台灣人一起透過公民投票守護台灣的決心，除了宣講活動外，民眾黨智庫將在本周日舉辦未來能源轉型研討會，關心未來核能與能源轉型的議題，目前已經對外報名額滿，顯見社會各界對於核能、三接等能源議題的重視，也歡迎媒體朋友當天前往採訪。

張清俊說，關於公投議題宣傳活動，未來各縣市黨部將會舉辦共70場黨員見面說明會、71場座談會或論壇、街頭短講48場、公共場所宣傳111場、快閃說明會29場、其他活動36場，另有直播或社群傳播活動222場次，各項活動共計舉辦599次。官網也將設置公投宣導執行專區，隨時更新或預告本黨上述宣講活動的最新情形。

張清俊表示，先前曾經提過本黨將在全台的北、中、南、東部開辦公投宣講的種子教官講習，目前預計在五月中旬之前，完成培訓黨內種子教官的任務，希望本黨公投議題的立場，在持續加強的宣講活動中，能夠獲得民眾的認同，透過理性務實的態度，為台灣發展找出一條最好的道路。