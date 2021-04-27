快訊

松山分局長調內勤 現身說明遭嗆「記者會乾脆別開」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民眾黨公投「兩好兩壞」 將在各地辦300場宣講活動

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
台灣民眾黨宣布將辦300場宣講活動。圖／黨部提供
台灣民眾黨宣布將辦300場宣講活動。圖／黨部提供

8月28公投日，台灣民眾黨已表態「兩好兩壞」立場，反萊豬、珍愛藻礁投同意票，但核四重啟、公投綁大選投不同意票，今天黨部發布，將在全台舉辦超過300場的實體宣講活動，以及超過200次的網路宣傳行動，希望透過積極的社會溝通過程，讓民眾做出最有利於台灣的投票抉擇。

黨部發言人張清俊表示，針對公投議題，黨主席柯文哲指示要全力向社會溝通，表達民眾黨會與全體台灣人一起透過公民投票守護台灣的決心，除了宣講活動外，民眾黨智庫將在本周日舉辦未來能源轉型研討會，關心未來核能與能源轉型的議題，目前已經對外報名額滿，顯見社會各界對於核能、三接等能源議題的重視，也歡迎媒體朋友當天前往採訪。

張清俊說，關於公投議題宣傳活動，未來各縣市黨部將會舉辦共70場黨員見面說明會、71場座談會或論壇、街頭短講48場、公共場所宣傳111場、快閃說明會29場、其他活動36場，另有直播或社群傳播活動222場次，各項活動共計舉辦599次。官網也將設置公投宣導執行專區，隨時更新或預告本黨上述宣講活動的最新情形。

張清俊表示，先前曾經提過本黨將在全台的北、中、南、東部開辦公投宣講的種子教官講習，目前預計在五月中旬之前，完成培訓黨內種子教官的任務，希望本黨公投議題的立場，在持續加強的宣講活動中，能夠獲得民眾的認同，透過理性務實的態度，為台灣發展找出一條最好的道路。

公投 台灣民眾黨

延伸閱讀

明天公投執政黨恐大敗 核四外全過

指控民進黨政府分化環團 潘忠政：把我打成孤鳥也沒用

藍啟動反萊豬宣講 民進黨：公投非作戰不隨他黨起舞

再聯手民團、立院黨團 國民黨啟動反萊豬公投宣講研習

相關新聞

蔡英文轟馬英九：7年前封存核四 現在卻改變立場

8月28日公投日逼近，蔡英文總統今天在臉書再度強調重啟核四並不可行。蔡總統說，7年前的今天，在反核民意高漲下，前總統馬英...

影／韓國瑜選黨主席？侯友宜：不管誰選要良性競爭團結一起

新北市長侯友宜今天下午參加石門區行動治理座談會後，被媒體問到，關於高雄前市長韓國瑜要競選國民黨主席有什麼看法？侯友宜說，...

國民黨要謝長廷周四返台 王定宇：以政治力破壞防疫

立法院國民黨黨團昨天要求駐日代表謝長廷周四返台備詢，引發爭議，民進黨籍立委王定宇今天表示，日本疫情嚴重，謝長廷返台依規定...

招商前夕爆與海委會爭地 海洋局取消說明會

高雄興達港招商案爆發高市府與海委會爭地風波，高市海洋局原定明天在國賓飯店舉辦招商說明會，不料今天下午3點多市府海洋局發布...

【美日協防台灣？／下】日本給習近平的邀請函 藏在美日聯合聲明裡？

美國總統拜登與日相菅義偉會談後發表的聯合聲明，與3月美日外長、防長二加二會談的聲明力道差不多。東京大學東洋研究所教授松田康博說，日本受美、中的雙邊壓力，在首腦聯合聲明中，留了邀請中國國家主席習近平的「後門」。

民眾黨公投「兩好兩壞」 將在各地辦300場宣講活動

8月28公投日，台灣民眾黨已表態「兩好兩壞」立場，反萊豬、珍愛藻礁投同意票，但核四重啟、公投綁大選投不同意票，今天黨部發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。