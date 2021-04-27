民進黨轟馬英九：對核四立場變來變去

8月28日公投日逼近，民進黨今天轟前總統馬英九與國民黨無視核四安全問題，主張重啟核四。民進黨表示，今天是2021年4月27日，7年前的今天，馬英九宣布將核四封存，因當時台灣反核民意高漲的龐大壓力，自己又不願面對核四何去何從的問題，就以「為下一代保留選擇權」為由，宣布「封存核四」，把難題留給下一代去解決。7年後的今天，馬英九和國民黨無視核四安全及萬年無解的核廢料問題，還說要「重啟核四」、推動「重啟核四」公投。

民進黨發言人周江杰指出，馬英九和國民黨對核四立場變來變去，檢視馬英九執政8年，風力發電的成長只達成馬設定目標的7.7%，連一成都不到；宣示要在2015年完成國內第一座離岸風場的承諾也跳票，讓台灣的電力結構，無法早日轉型，持續被鎖死在燃煤跟核電裡，也繼續製造核廢料的難題。

周江杰強調，民進黨執政5年來，持續推動能源轉型政策，已經有階段性成果，不但積極發展空汙排放和排碳只有燃煤發電一半不到的天然氣，使其發電量增加了20%，火力發電的空汙排放量減少了55%，未來更預計要在2025年達成燃煤發電佔比降低至27%。

周江杰說，從2016年到2020年，台灣綠能建置發展量已翻倍成長，預計2025年占比將達到20%，並如期去除核能發電，實現2025年的非核家園目標。顯見民進黨對能源轉型，不但有堅定的決心，更有具體的行動。

周江杰指出，民進黨政府努力解決前朝留下來的能源問題，蔡英文總統任內大力發展能源轉型，讓其他替代能源有顯著成長，讓國內電力備用容量率從馬英九留給新政府最低點的1.64％，回升到法定的15%，讓台灣供電穩定，更有能力拒絕核四。為何馬英九和國民黨現在卻又想以重啟核四，讓台灣的能源轉型走回頭路？