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謝長廷頻開砲無人管 藍議員：蔡英文的報恩
我國駐日代表謝長廷先前稱台灣3座核電廠廢水都是排入海洋，引起在野黨不滿，藍營議員葉元之今日就在臉書回擊，認為謝長廷能如此囂張的原因，全是多虧蔡英文，根本是「英的報恩」。
葉元之指出，謝長廷連日言論無論外交部長甚至總統都管不到，原因最早可追溯回2008年謝蘇爭，2人當時爭取民進黨總統提名，雖然謝長廷勝出，但和蘇貞昌從此成為死敵。
2016年蔡英文當選總統，葉元之表示，蔡英文把謝長廷視為「政壇導師」，多次公開感謝，掌握大權後，駐日代表正是對謝長廷最好安排，1個月還可領60萬。
葉元之最後說道，謝長廷不斷打臉民進黨「維護台灣主權」口號，但基於「英的報恩」，黨內人士敢怒不敢言，勢必未來還得繼續忍受下去。
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