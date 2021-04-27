快訊

老潛艦的永別之歌：印尼如何善後「神鋤號」沉沒慘案？

本土+1、境外+5！華航機師同住家人染疫

蔡英文轟馬英九：7年前封存核四 現在卻改變立場

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天在臉書再度強調，重啟核四並不可行。圖／取自蔡英文臉書
蔡英文總統今天在臉書再度強調，重啟核四並不可行。圖／取自蔡英文臉書

8月28日公投日逼近，蔡英文總統今天在臉書再度強調重啟核四並不可行。蔡總統說，7年前的今天，在反核民意高漲下，前總統馬英九做出「核四封存」的決定。很遺憾，7年後的現在，馬英九卻改變立場，變成支持核四重啟。當年同意封存核四的國民黨，現在有些人支持核四，有些人則不敢清楚表態。

蔡總統說，這7年來，她的立場則始終如一，台灣要走向非核家園，更要務實的推動能源轉型。「我們不只有堅定的立場，更從2016年開始，全力推動『展綠、增氣、減煤、非核』的能源轉型策略。除了太陽光電裝置容量增加5.6倍、第一個離岸風場開始商轉，低碳的燃氣發電增加，也會讓我們更有餘裕可以減少燃煤。」

蔡總統說，至於核四，當年東拼西湊的機組，在安全上有巨大的疑慮，不應該運轉。而且，核廢料的處理至今難以解決，「我們不應該運轉核四、製造更多核廢料。」

蔡總統說，2016年，她接下電力高度緊張的局面，剛上任不久，就面對備轉容量率只有1.64%的挑戰。這幾年來，執政團隊同仁從最低點開始努力提升，備轉容量率回升到超過10%，能夠支撐台灣經濟發展的需求。「我們執政就要滿五年了，負責任的執政者，不會把難題留給下一代。台灣不能再走回頭路，重啟核四並不可行。8月的核四公投，政府會和民間夥伴站在同一陣線，積極說明，我也希望大家可以跟我們攜手，為能源轉型的目標繼續努力。」

核四 公投 馬英九 蔡英文

延伸閱讀

影／面對56年來最大旱象 蔡英文：開發水源減少產業衝擊

國台辦批民進黨發言挑釁 蔡英文到底說了什麼？

蔡英文滿意度五成四 游盈隆：美國仙丹有效

三接新方案 孫大千：蔡英文決定揹負藻礁世紀殺手罵名

相關新聞

國民黨要謝長廷周四返台 王定宇：以政治力破壞防疫

立法院國民黨黨團昨天要求駐日代表謝長廷周四返台備詢，引發爭議，民進黨籍立委王定宇今天表示，日本疫情嚴重，謝長廷返台依規定...

蔡英文轟馬英九：7年前封存核四 現在卻改變立場

8月28日公投日逼近，蔡英文總統今天在臉書再度強調重啟核四並不可行。蔡總統說，7年前的今天，在反核民意高漲下，前總統馬英...

駐外條款三讀 退輔會：協請外交部完成行政程序

立法院今(27)日三讀通過「國軍退除役官兵輔導委員會組織法」第四條之一、第六條條文修正案，退輔會可派退除役官兵駐外，協助...

國民黨要謝長廷回國備詢 王定宇：國民黨老是政治操作

日本政府宣布2年後將排放福島核廢水，我國駐日代表謝長廷指「台灣核電廠的含氚廢水也是排入海洋」，引發許多民眾不滿，國民黨團...

公投「兩好兩壞」 民眾黨5月起辦活動宣導

迎戰8月公投，各政黨相繼展開下鄉宣講活動。台灣民眾黨今天公布，各縣市黨部就公投議題規劃實體及虛擬活動共599場，預計5月...

適合當下屆總統排第二？侯友宜：透過民調彌補施政不足

美麗島電子報昨天公布最新一份民調，針對誰最適合擔任下一屆總統，副總統賴清德以23.6%支持度排第一，新北市長侯友宜則以2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。