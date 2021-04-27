蔡英文轟馬英九：7年前封存核四 現在卻改變立場

8月28日公投日逼近，蔡英文總統今天在臉書再度強調重啟核四並不可行。蔡總統說，7年前的今天，在反核民意高漲下，前總統馬英九做出「核四封存」的決定。很遺憾，7年後的現在，馬英九卻改變立場，變成支持核四重啟。當年同意封存核四的國民黨，現在有些人支持核四，有些人則不敢清楚表態。

蔡總統說，這7年來，她的立場則始終如一，台灣要走向非核家園，更要務實的推動能源轉型。「我們不只有堅定的立場，更從2016年開始，全力推動『展綠、增氣、減煤、非核』的能源轉型策略。除了太陽光電裝置容量增加5.6倍、第一個離岸風場開始商轉，低碳的燃氣發電增加，也會讓我們更有餘裕可以減少燃煤。」

蔡總統說，至於核四，當年東拼西湊的機組，在安全上有巨大的疑慮，不應該運轉。而且，核廢料的處理至今難以解決，「我們不應該運轉核四、製造更多核廢料。」

蔡總統說，2016年，她接下電力高度緊張的局面，剛上任不久，就面對備轉容量率只有1.64%的挑戰。這幾年來，執政團隊同仁從最低點開始努力提升，備轉容量率回升到超過10%，能夠支撐台灣經濟發展的需求。「我們執政就要滿五年了，負責任的執政者，不會把難題留給下一代。台灣不能再走回頭路，重啟核四並不可行。8月的核四公投，政府會和民間夥伴站在同一陣線，積極說明，我也希望大家可以跟我們攜手，為能源轉型的目標繼續努力。」