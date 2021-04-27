駐外條款三讀 退輔會：協請外交部完成行政程序

立法院今(27)日三讀通過「國軍退除役官兵輔導委員會組織法」第四條之一、第六條條文修正案，退輔會可派退除役官兵駐外，協助相關聯繫交流業務的推動。退輔會今天表示，將儘速協請外交部完成後續相關行政程序，以利派外任務遂行。

「國軍退除役官兵輔導委員會組織法」新增第四條之一：「本會為應業務需要，得報請行政院核准，派員駐境外辦事，並依駐外機構組織通則規定辦理。」

退輔會說，感謝朝野立委對此案的支持，相信組織法增修條文通過後，將有利凝聚我國旅居海外地區榮民榮眷對國家向心力，及深化台美退伍軍人交流機制，對拓展退輔會業務助益甚大。

退輔會指出，此次增修條文主要在於業務需要時，能有完備的法律依據，經報請行政院核准後，得派員駐境外辦事。退輔會將儘速協請外交部完成後續相關行政程序，以利派外任務遂行。