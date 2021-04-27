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國民黨要謝長廷回國備詢 王定宇：國民黨老是政治操作

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
國民黨要謝長廷回國到立法院備詢。王定宇質疑國民黨老是政治操作。記者周宗禎／翻攝
國民黨要謝長廷回國到立法院備詢。王定宇質疑國民黨老是政治操作。記者周宗禎／翻攝

日本政府宣布2年後將排放福島核廢水，我國駐日代表謝長廷指「台灣核電廠的含氚廢水也是排入海洋」，引發許多民眾不滿，國民黨團轟「媚日賣台」要求後天返台備詢。民進黨立委王定宇下午質疑國民黨是在政治操作，認為民眾不會支持，要國民黨不要「老是在政治操作」。

王定宇表示，雖然他認為立法院外交委員會召委有權排議程、要求駐日代表返國備詢，謝長廷也有義務回來接受詢問；但目前日本疫情非常嚴重，已宣布進入緊急狀態，依照防疫規定，謝長廷回台後必須隔離14天、再加上7天的自主管理。

王定宇說，這是防疫，政治不應該干擾防疫，謝長廷也表達願意返台參加開會，不過以防疫規定謝長廷根本來不及參加立法院會議，而駐日代表也應該沒有權利以外交泡泡專機包機方式回台。國民黨團要求謝長廷這個星期四就要返台，又不准以視訊方式參加會議，「這是明白著要以政治力來破壞防疫的要求」。

王定宇說，現在日本疫情這麼嚴重，國民黨要求謝長廷馬上從日本回來，民眾不會支持這種「政治性操作」，謝長廷來立法院列席備詢沒有問題，但是要兼顧防疫的要求，希望國民黨團三思、不要老是政治操作、罔顧防疫。

謝長廷 國民黨 日本

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