國民黨要謝長廷周四返台 王定宇：以政治力破壞防疫

立法院國民黨黨團昨天要求駐日代表謝長廷周四返台備詢，引發爭議，民進黨籍立委王定宇今天表示，日本疫情嚴重，謝長廷返台依規定必須居家檢疫14天再加自主健康管理7天，絕不可能周四到立法院，而這種以政治破壞防疫的情況，民眾也不會接受，要求國民黨團三思。

駐日代表謝長廷連日在福島核廢水排海事件發言引發爭議，國民黨立院黨團昨天舉行記者會，指謝長廷有多次「媚日賣台」言行，要求外交部立刻召回，周四赴立法院國防外交委員會報告並備詢，「不要繼續留在日本丟人現眼、含血噴人」。國民黨團表示，倘若謝長廷不到立院接受質詢，國民黨團將會有更大的行動，直到蔡英文撤換謝長廷為止。

王定宇今天表示，國民黨團總召有權力要求謝長廷回台備詢，謝身為駐日代表也有義務列席，但現實狀況是日本疫情嚴重，官方已宣布再度進入緊急狀態，如果謝從日本回台，必須要居家檢疫，「即使是政治也不能干擾防疫」，謝也表達願意回台。

不過，他認為，一來一回要隔離那麼久的時間，駐外代表是否適合離開駐地那麼長的時間，值得討論，而外交部也表達謝為本國人員不適用於外交泡泡，謝也沒有這個權利與資格利用外交泡泡專機包機回台，但國民黨卻一定要謝回來，不准視訊，很明顯地利用政治力破壞防疫。