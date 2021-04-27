快訊

老潛艦的永別之歌：印尼如何善後「神鋤號」沉沒慘案？

本土+1、境外+5！華航機師同住家人染疫

明天公投執政黨恐大敗 核四外全過

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
游盈隆認為，本次公投已經是跨越了性別、黨派與階級的公民運動。（Photo by 林志怡／台灣醒報）
游盈隆認為，本次公投已經是跨越了性別、黨派與階級的公民運動。（Photo by 林志怡／台灣醒報）

如果明天就進行四項公投，民進黨將遭遇前所未有的挫敗！據台灣民意基金會的民意調查，基金會董事長游盈隆指出，如果明天公投，將只有重啟核四呈現五五波，另外三案反萊豬藻礁與公投綁大選都將取得壓倒性勝利，尤其反萊豬與藻礁案將重創民進黨，但卻將是「台灣民主的勝利」。

跨性別、跨黨派、跨階級

游盈隆強調，從民意可見本次公投已經是「波瀾壯闊的公民運動」，而非單純的政黨拉鋸，在政黨民調33%支持民進黨、20%支持國民黨的情況下，公投民調清楚顯示，「跨性別、跨黨派以及跨階級」的公民運動已經成形，但執政黨尚未意識到此一問題，而若本次以公投3:1的結果落幕，將是「台灣民主的勝利」。

假如明天就公投，成年人關於八月反萊豬公投選民的投票傾向，將有61.7%傾向投同意票，30.5%傾向投不同意票。八月藻礁公投則是50.1%傾向投同意票，25.9% 傾向投不同意票。換言之，如果明天投票，反萊豬同意票比不同意票多31.2個百分點、藻礁同意票將比不同意票多24個百分點，反萊豬、藻礁公投將獲壓倒性勝利。

執政黨難看的挫敗

據基金會的調查游盈隆指出，在反萊豬、藻礁公投兩案上，「如果明天就投票，執政黨將遭遇相當難看的挫敗」，其中藻礁公投的同意比例更是不同意票的兩倍，公投綁大選的同意票也會以50.8%：37.7%取得壓倒性的勝利。

至於重啟核四的公投，游盈隆說，此項目呈現「五五波」的情況，反對意見略佔上風，但並不是很多，43.5%傾向投同意票，44%傾向投不同意票。

關於本次的民調結果，前立委林郁方指出，台灣人的性格溫和，國民黨近日過於激烈的作為並不受歡迎，但民調中找到對國民黨樂觀的信號。

林郁方進一步說，在涉及人民健康與生活品質時可以發現，曾經被視作民進黨鐵票的年輕人基於自身專業與觀察，立場會出現轉移，故國民黨應該開始經營年輕選民。

基金會本次調查全台二十歲以上、有效問卷1,021人，訪問日期為2011年4月19日21日，在95%的信心水準下,約±3.07個百分點，並依內政部人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

【更多精采內容，詳見

公投 藻礁 萊豬

延伸閱讀

蔡英文滿意度五成四 游盈隆：美國仙丹有效

有疑慮 台灣民意基金會：六成六國人不願接種AZ疫苗

蔡英文聲望達五成四 台灣民意基金會：吃美國仙丹有效

因太魯閣事故下台 最新民調：五成八民眾欣賞林佳龍辭職

相關新聞

國民黨要謝長廷周四返台 王定宇：以政治力破壞防疫

立法院國民黨黨團昨天要求駐日代表謝長廷周四返台備詢，引發爭議，民進黨籍立委王定宇今天表示，日本疫情嚴重，謝長廷返台依規定...

蔡英文轟馬英九：7年前封存核四 現在卻改變立場

8月28日公投日逼近，蔡英文總統今天在臉書再度強調重啟核四並不可行。蔡總統說，7年前的今天，在反核民意高漲下，前總統馬英...

駐外條款三讀 退輔會：協請外交部完成行政程序

立法院今(27)日三讀通過「國軍退除役官兵輔導委員會組織法」第四條之一、第六條條文修正案，退輔會可派退除役官兵駐外，協助...

國民黨要謝長廷回國備詢 王定宇：國民黨老是政治操作

日本政府宣布2年後將排放福島核廢水，我國駐日代表謝長廷指「台灣核電廠的含氚廢水也是排入海洋」，引發許多民眾不滿，國民黨團...

公投「兩好兩壞」 民眾黨5月起辦活動宣導

迎戰8月公投，各政黨相繼展開下鄉宣講活動。台灣民眾黨今天公布，各縣市黨部就公投議題規劃實體及虛擬活動共599場，預計5月...

適合當下屆總統排第二？侯友宜：透過民調彌補施政不足

美麗島電子報昨天公布最新一份民調，針對誰最適合擔任下一屆總統，副總統賴清德以23.6%支持度排第一，新北市長侯友宜則以2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。