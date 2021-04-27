明天公投執政黨恐大敗 核四外全過

如果明天就進行四項公投，民進黨將遭遇前所未有的挫敗！據台灣民意基金會的民意調查，基金會董事長游盈隆指出，如果明天公投，將只有重啟核四呈現五五波，另外三案反萊豬、藻礁與公投綁大選都將取得壓倒性勝利，尤其反萊豬與藻礁案將重創民進黨，但卻將是「台灣民主的勝利」。

跨性別、跨黨派、跨階級

游盈隆強調，從民意可見本次公投已經是「波瀾壯闊的公民運動」，而非單純的政黨拉鋸，在政黨民調33%支持民進黨、20%支持國民黨的情況下，公投民調清楚顯示，「跨性別、跨黨派以及跨階級」的公民運動已經成形，但執政黨尚未意識到此一問題，而若本次以公投3:1的結果落幕，將是「台灣民主的勝利」。

假如明天就公投，成年人關於八月反萊豬公投選民的投票傾向，將有61.7%傾向投同意票，30.5%傾向投不同意票。八月藻礁公投則是50.1%傾向投同意票，25.9% 傾向投不同意票。換言之，如果明天投票，反萊豬同意票比不同意票多31.2個百分點、藻礁同意票將比不同意票多24個百分點，反萊豬、藻礁公投將獲壓倒性勝利。

執政黨難看的挫敗

據基金會的調查游盈隆指出，在反萊豬、藻礁公投兩案上，「如果明天就投票，執政黨將遭遇相當難看的挫敗」，其中藻礁公投的同意比例更是不同意票的兩倍，公投綁大選的同意票也會以50.8%：37.7%取得壓倒性的勝利。

至於重啟核四的公投，游盈隆說，此項目呈現「五五波」的情況，反對意見略佔上風，但並不是很多，43.5%傾向投同意票，44%傾向投不同意票。

關於本次的民調結果，前立委林郁方指出，台灣人的性格溫和，國民黨近日過於激烈的作為並不受歡迎，但民調中找到對國民黨樂觀的信號。

林郁方進一步說，在涉及人民健康與生活品質時可以發現，曾經被視作民進黨鐵票的年輕人基於自身專業與觀察，立場會出現轉移，故國民黨應該開始經營年輕選民。

基金會本次調查全台二十歲以上、有效問卷1,021人，訪問日期為2011年4月19日21日，在95%的信心水準下,約±3.07個百分點，並依內政部人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

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