拒恢復退伍上校子女教育補助費 藍委質疑：是誰不給？

國民黨立委吳斯懷今天以「升上校不是罪」為題在臉書貼文，披露人事行政總處公三年文告知拒絕恢復退伍上校請領子女教育補助費的公文。他質疑「到底是蔡總統不願給？還是蘇院長不肯給？」

吳斯懷今在臉書貼文披露表示，他近年來多次呼籲蔡政府「恢復退役上校子女教育補費」，並於3月24日再次質詢人事行政總處長施能傑，並正式提案恢復退伍上校請領子女教育補助費，請人事行政總處於一個月內提出評估報告。

貼文指出，人事行政總處於4月23日正式函復吳斯懷國會辦公室：「基於國家資源合理運用、社會衡平及軍公教人員整體衡平考量，仍請大院支持維現行退伍軍人子女教育補助之規定」。貼文同時披露這項文件。

吳斯懷說，他對此評估報告非常不滿，除會為退役上校子女教育補費持續爭取外，並提出質疑：

一、 到底是蔡總統不願給？還是蘇院長不肯給？

二、 退役上校子女教育補費不是只有現在退役的人有影響，這個政策是連現役的上校及未來升上校的人都會影響。

三、 何謂軍公教衡平原則？

（一）軍人服役有經管限制，上校最大年限28年，退役平均年齡為52歲，小孩大部分還在唸高中或大學；不像公教人員可以做到65歲，小孩已經大學畢業。

（二）軍人大部分為24小時執勤，超時沒有加班費；不像公教人員可以準時上下班，加班還有加班費。

（三）軍人必須經常輪調且離家遠，無法照顧家庭；公教人員工作地點大部分都在家附近，而且可以做到65歲退休。

（四）軍人從事的工作，均為高風險任務（近年來陸、海、空軍均發生多起傷亡事件）；公教人員的工作性質，危險性低。

（五）舉凡國家重大災害及風災時，軍人必須犧牲睡眠或休假，投入救災；公教人員則停班、停課，在家休息。

（六）當共機擾台，是誰日夜守護著台灣？就只有軍人！