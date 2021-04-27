新加坡提議星台旅遊泡泡 外交部：尚未有具體結論

新加坡交通部長王乙康昨天證實，新加坡已提議與台灣建立航空旅遊泡泡及相互承認疫苗接種證明。我外交部發言人歐江安今在例行記者會表示，台星雙方近期曾就邊境鬆綁以及恢復兩國人民往來的便利措施等議題數度交換意見，若有具體結論，將立即向國人說明。

歐江安指出，台灣與新加坡雙邊關係向來友好，無論是經貿、投資、文化及觀光等各領域的交流合作相當密切，兩國政府與人民也互動頻密。台星雙方近期曾就邊境鬆綁以及恢復兩國人民往來的便利措施等議題數度交換意見，並且分享防疫的經驗。

外交部表示，將持續密切關注新加坡及各國疫情的發展，以及各國採取的邊境管制措施，隨時掌握最新情況，並配合中央流行疫情指揮中心的決定，持續與交通部等相關單位進行合作，以便與防疫相對成功的國家就旅遊泡泡及相關便利措施的可行性持續進行討論。

不過，外交部也說，我方與新加坡實施「航空旅遊泡泡」的構想，目前尚未有具體結論，若有具體結論，將立即向國人說明。