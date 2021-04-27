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澳防長提台灣問題 外交部：欣見國際高層重視台海情勢

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導

澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）日前表示，「不應低估」與中國因台灣爆發衝突的可能，但澳洲會與區域盟友合作，試圖維持和平。他還說，隨著中國威脅增加，澳洲軍方應把焦點轉到鄰近區域。對此，外交部發言人歐江安今天表示，澳洲是我國在印太區域的重要朋友與自由民主理念相近夥伴，對於澳洲長年支持台灣表示感謝。

杜登日前接受媒體專訪時，針對台灣海峽等區域安全情勢所發表的看法，歐江安在今日外交部例行記者會中表示，這是繼澳洲國防軍司令坎博爾先前明確指出，台海兩岸問題應透過對話和平解決、各國應合作避免衝突發生後，又有另一位澳洲高層政府官員公開表達澳洲政府對目前台灣海峽情勢的關切。

歐江安說，外交部對於澳洲長年支持台灣表示感謝，也欣見近來有多位國際領袖與高層官員更加重視台灣海峽的情勢與區域安全，嚴正關切任何破壞台海和平與穩定的挑釁行動。

外交部表示，台灣除將持續積極提升自我安全防衛能力外，也呼籲國際間自由民主夥伴及理念相近國家，能持續關注台海安全情勢，共同遏止任何國家以非和平手段企圖改變現狀的挑釁行動。

澳洲 外交部 台海

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