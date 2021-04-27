核電廠排氚廢水挨批講不清楚 原能會：詢答時間太短

日本擬於兩年後排放福島核廢水引發爭議，我國駐日代表謝長廷稱台灣核能電廠也排放含氚廢水，清大原子科學院院長李敏今天投書批評，原能會主委謝曉星在立法院備詢時沒有能力說清楚，原能會其他官員還說台灣核電廠沒有排放核廢水。原能會表示，因詢答時間短暫才無法詳盡說明。

原能會表示，謝曉星4月21日在立法院教育文化委員會就以管制專業立場表示，「任何核電廠在正常運轉中，廢棄物都會經過處理才會排放，不能簡而化之，僅說爐心冷卻水直接排入海中」，只是受限詢答時間短暫，現場無法詳盡說明。

針對核能電廠放射性廢水排放作法，原能會說，核電廠正常運轉和維修過程中，難免會產生少量放射性廢水，這些廢水都會經過吸附、蒸餾、除礦等方式，去除放射性物質，盡可能回收處理。惟其中氚水無法經過過濾和吸附處理，則會確認符合法規標準即採取合理抑低措施後，才會排入海洋，國內和國際作法都相同。

原能會說，日本福島核電廠規畫2年後將大量放射性汙染水排入海洋，是屬於發生嚴重核子意外事故的善後處理措施，其廢液排放程序與監測系統，與國內外正常運轉核能電廠，廢液處理的完整性、嚴謹性、安全性及多年累積的妥善安全運作經驗是有顯著不同，且目前尚未看到日方相關詳細規畫和審查結果，對於是否有完善國際監督及主動、充分的揭露相關資訊，一直是政府與民眾所關切的。

原能會說，針對民眾關心日本福島第一核電廠含氚廢液排放案，將以公開、透明、專業立場，持續關注並完備相關因應措施。