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影／謝長廷求償百萬敗訴 羅智強:告慰蘇啟誠在天之靈

聯合報 / 記者張鳳儀 蔡青縈 張玲菁／台北即時報導
已故駐大阪辦事處長蘇啟誠3年前疑不堪關西機場風波壓力輕生，台北市議員羅智強指駐日代表謝長廷是「鱷魚的眼淚」，指謝長廷把壓力推給蘇啟誠，被謝長廷提告求償100萬元，台北地方法院今判羅智強勝訴免賠，可上訴。記者蔡青縈／攝影
已故駐大阪辦事處長蘇啟誠3年前疑不堪關西機場風波壓力輕生，台北市議員羅智強指駐日代表謝長廷是「鱷魚的眼淚」，指謝長廷把壓力推給蘇啟誠，被謝長廷提告求償100萬元，台北地方法院今判羅智強勝訴免賠，可上訴。記者蔡青縈／攝影

已故駐大阪辦事處長蘇啟誠3年前疑不堪關西機場風波壓力輕生，台北市議員羅智強指駐日代表謝長廷是「鱷魚的眼淚」，指謝長廷把壓力推給蘇啟誠，被謝長廷提告求償100萬元，台北地方法院今判羅智強勝訴免賠，可上訴。羅智強得知判決結果表示，感謝法官做出公正裁判，這不只是他個人名譽的保全，更重要的是這個判決能夠稍稍告慰蘇啟誠在天之靈。

羅智強在法院外受訪時說，其實這段時間謝長廷擔任駐日代表的行為是有目共睹，不只是在蘇啟誠的案子上，他是一個非常非常不稱職的駐日代表，他最近對於日本福島核電廠排放核廢水這件事情上，他也完全表現一個有史以來最不稱職的外交官典範。

羅智強還說：「今天為國家計，為我們的外交計，蔡英文總統真的要痛下決心，雖然我知道你可能對謝長廷投鼠忌器，但他真的是一個不適任的外交官，不管是核食議題、釣魚台漁權紛爭議題、慰安婦議題、蘇啟誠冤死議題，還有現在的核廢水排放入海議題，謝長廷一次又一次證明了他是一個不稱職的駐日代表，我覺得蔡總統應該審慎地來考量，把謝長廷的人事加以處理。」

謝長廷 羅智強 蘇啟誠

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