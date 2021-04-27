謝長廷能回台備詢？外交部：外交泡泡不適用本國公務員

立法院外交國防委員會周四將邀請駐日代表謝長廷報告「台日外交關係之發展與未來展望」，並備質詢。外交部發言人歐江安今天在例行記者會中表示，外交泡泡不適用本國公務員，若立法院委員會作成決議或發出開會通知，在符合防疫規定及不影響重要公務，當然會尊重並配合辦理。

駐日代表謝長廷指台灣核電廠也排放含氚核廢水入海，引發爭議，國民黨團要求謝長廷返台說明；黨團舉出近期蔡政府曾以「外交泡泡」讓帛琉總統惠恕仁、美國前國務次卿克拉奇等人入境為例，表明絕不接受以視訊方式備詢。

歐江安指出，疫情期間，我國政府機關任職人員必須配合中央疫情指揮中心相關防疫規範，所有政府官員包括外交部長、次長等所有人員，不論是公務出國、執行公務返台，都無法免除相關隔離防疫措施，必須遵守指揮中心相關規定、落實居家隔離檢疫措施，沒有例外。

歐江安表示，外交泡泡是針對疫情期間，政府對政府重要的外交管道，適用對象是外國重要訪賓、高階政府官員訪台之用，不適用本國公務員。

她也說，重要外國政府高階官員使用我國外交泡泡相關配套時，都是長期、先前與我國指揮中心、外交部和相關單位籌備多時，經多方長期密切協調才能落實，並非短期內可以達成的，向來都是長期多方跨部會、跨國協調，再搭配多次採檢，訪賓才能進入我國境。

外交部表示，有關邀請駐外代表訪台備詢，若立法院委員會作成相關決議或是發出開會通知，外交部在符合相關防疫規定，以及不影響重要公務原則下，當然會尊重立院決議，並配合辦理。