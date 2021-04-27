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立院三讀 監察院各委員會組織調整

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
立法院今天三讀修正「監察院各委員會組織法」，將新設社會福利及衛生環境委員會。本報資料照片
立法院今天三讀修正「監察院各委員會組織法」，將新設社會福利及衛生環境委員會。本報資料照片

立法院今天三讀修正「監察院各委員會組織法」第2條及第11條條文，將「外交及僑政」、「國防及情報」2委員會，整合為「外交及國防委員會」；並調整「內政及族群」、「財政及經濟」2委員會業務，另成立「社會福利及衛生環境委員會」。

監察院目前設有7個委員會，分別為內政及族群委員會、外交及僑政委員會、國防及情報委員會、財政及經濟委員會、教育及文化委員會、交通及採購委員會、司法及獄政委員會。

監察院指出，為因應監察院各委員會實際業務運作需要，在不增加人員編制、維持現有7個常設委員會架構下，參照立法院各委員會設置模式，將「外交及僑政委員會」 與「國防及情報委員會」整合為「外交及國防委員會」。

監察院表示，「內政及族群委員會」及「財政及經濟委員會 」監督的部會行政業務龐大 ，歷來審議案件合計，約占監察院7個常設委員會的半數，與另5個委員會審議案件總量相當，導致會議時間冗長、業務分配不均。

另外，此次修正案也將「內政及族群委員會」及「財政及經濟委員會」負責監督的部分業務進行調整，另行成立「社會福利及衛生環境委員會」負責監督。未來可與立法院相關委員會對接。

監察院 立法院

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