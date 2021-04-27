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檢討飛航服務人力 立院三讀增列民航局編制員額

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／取自國會頻道
圖／取自國會頻道

立法院今天三讀修正「交通部民用航空局組織條例」第6條、「交通部民用航空局飛航服務總台組織條例」第6條條文。將民航局編制員額進行相關調整，並增列飛航服務總台飛航管制核心業務的管制員編制232人。

民進黨立委鄭運鵬指出，近年來民用航空運輸業持續蓬勃發展，航空產業家數成長，機隊規模日益擴大，航運量屢創新高，航空保安作業、飛航服務及空域管理等需求增加。

此外，新興無人機產業崛起、全國機場整體規畫相關建設計畫的推動，和增設資安專職人力等新增業務快速成長，因此提案修法。

交通部次長祁文中表示，民航局必須落實各項民航監理、安全查核及機場工程的規畫與執行，須由薦任技士以上職務才可勝任，因民航局薦任以上職務均已達編制員額上限，無法增加薦任人力，委任人力也難以執行上述任務。調整增列員額，確實符合實務需要。

三讀條文修正，增列編制員額99人，包括技正34人、視察5人 、秘書 6人、專員3人、技士46人、科員5人，並減列書記5人，調整增列技正 5人。

此外，為確保飛航安全與促進飛航服務發展，需就飛航服務人力重新檢討並適度調增，為改善業務與人力嚴重失衡，三讀條文也增列飛航服務總台管制員編制員額232人，減列助理管制員7人，調整增列技正7人。

民航局 機場 民進黨

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