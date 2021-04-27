立院三讀 退輔會可派員駐外深化交流

為強化退輔會與友我的退伍軍人組織之間聯繫與交流，立法院今天三讀「國軍退除役官兵輔導委員會組織法」第4條之1、第6條修正案，明定應派具外交專長的退除役官兵駐外，協助相關 聯繫交流業務的推動。

退輔會副主委李文忠日前表示，退輔會已與美國三大退伍軍人組織談妥，預備未來派遣中階官員赴美三大退伍軍人組織與退伍軍人事務部「實習」，基於缺乏法源依據，行政院因此提出修法。

立院國防委員會初審後，原在日前院會就要三讀，因國民黨團認為，行政院有總量員額的限制，考量各部會員額優先順序，臨時拉下來協商。

三讀條文明定，為應業務需要，退輔會可報請行政院核准，派員駐境外辦事，並依駐外機構組織通則規定辦理；並增訂相關修正條文，自公布日起施行。