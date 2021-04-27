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蔡英文聲望達五成四 台灣民意基金會：吃美國仙丹有效

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。圖／本報系資料照
蔡英文總統。圖／本報系資料照

台灣民意基金會今天發布4月全國性民調，其中對於蔡英文總統處理國家大事的方式，滿意度達到五成四。包括16.7%非常贊同，37.7%還算贊同，16.3%不太贊同，13.6%一點也不贊同，15.8%沒意見、不知道或拒答。基金會董事長游盈隆認為，這項發現顯示，第二任期已上任近一年的蔡總統，聲望依然居高不下，國家領導方式續獲明顯過半數成年人的肯定和支持。

游盈隆也提出原因，他表示，蔡總統聲望達五成四，顯示吃「美國仙丹」有效。綜觀過去一個月，台灣內外皆有重大事件發生，好的壞的都有，但不幸事件總是較引起注意，包括空軍F5E戰機接連出事、4月2日太魯閣號在花蓮發生史上最嚴重事故，造成重大傷亡，慘劇的起因與蘇內閣善後處理，社會議論紛紛，不滿與不平之情四處瀰漫。

游盈隆說，意外事件頻傳之外，近期蔡政府重大施政逐漸激起社會各界反彈， 8月四項公投來勢洶洶，包括反萊豬、藻礁、公投綁大選及重啟核四等案，皆針對蔡政府重大政策而來。中南部出現百年難得一見的旱災，多數水庫瀕臨見底危機，農業與民生用水吃緊；武漢肺炎疫情控制基本良好，但最近又出現境內染疫案例，疫情指揮中心仍不敢掉以輕心。

一言以蔽之，近期台灣社會人心日漸浮動，對蔡政府的領導已構成看得見的威脅，4月11日，蔡總統召集執政黨內高層會商，達成「行政院及立法院黨團皆不提對案」的共識，化解疑慮。這顯示蔡政府領導核心，一定程度上，已意識到社會人心的轉變。

不過游盈隆認為，4月14日美國總統拜登派遣資深訪問團來台，給台灣社會留下的印象是「後川普時代的美台關係不但不會倒退，還可能更上層樓」。整體來說，長期居高不下的蔡總統聲望，四個月前就已呈強弩之末，若非遇重大偶發因素，如3月鳳梨事件、4月拜登化身的美國高規格非官方代表團來訪，才可能不尋常向上暴衝，或強力穩住大幅下滑力道。這就是說，蔡英文總統聲望若非3月吃鳳梨，4月吃「美國仙丹」，在國內整體民意質變的趨勢下，不可能還維持五成四的高聲望。

本次調查由台灣民意基金會負責問卷設計，山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2021年4月19至21日3天、以全國為範圍的20歲以上成年人。抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數2碼隨機方式抽樣有效樣本1021人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.07個百分點。

游盈隆 疫情 拜登

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